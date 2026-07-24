Gregorian i Wise: NATO ne smije ignorisati potencijal Pretisa i Binasa

NATO ne smije ignorisati potencijal Pretisa i Binasa, poručili su bivši zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Raffi Gregorian i nekadašnji zamjenik direktora američke vojne obavještajne službe Doug Wise.

U zajedničkoj analizi objavljenoj na portalu Balkan Insight naveli su da dvije bosanskohercegovačke fabrike mogu imati značajnu ulogu u jačanju zaliha municije država članica NATO-a, posebno u vrijeme kada evropske zemlje pokušavaju ubrzati proizvodnju.

Autori su podsjetili na upozorenje generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea da Rusija za tri mjeseca proizvede količinu municije za koju je cijeloj Alijansi potrebna godina. Uprkos ubrzavanju proizvodnje u evropskim fabrikama, smatraju da kapaciteti u Bosni i Hercegovini i dalje nisu dovoljno prepoznati.