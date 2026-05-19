Kožljak: Bosna i Hercegovina je na vratima NATO-a

Alija Kožljak, šef Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i bivši ambasador BiH pri NATO-u, izjavio je gostujući na FTV-u da je Bosna i Hercegovina već dio sigurnosnog okvira NATO-a, posebno nakon odluka donesenih na samitu Alijanse u Madridu.

Kako je naveo, NATO je tada jasno stavio do znanja da neće dozvoliti nastanak sigurnosnog vakuuma u BiH, posebno u kontekstu prijetnji ustavnom poretku i teritorijalnom integritetu države.

Kožljak je istakao da je Alijansa sigurnost Bosne i Hercegovine počela tretirati kao pitanje važno i za vlastitu sigurnost, što smatra naročito značajnim u vremenu hibridnih prijetnji i političkih pritisaka.

Govoreći o saradnji institucija BiH sa NATO-om, naglasio je da komunikacija nije samo formalna, već kontinuirana i sadržajna. Podsjetio je da se predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović više puta sastajao sa generalnim sekretarima NATO-a, razgovarajući o ključnim sigurnosnim i političkim pitanjima.

Prema Kožljakovim riječima, Bosna i Hercegovina je trenutno „na vratima NATO-a“, jer ima aktiviran Akcioni plan za članstvo i već je dostavila više programa reformi kroz koje se priprema za članstvo u Alijansi.

On tvrdi da BiH ima poseban status u odnosima s NATO-om, jer redovno učestvuje na sastancima Sjevernoatlantskog vijeća. Na tim sastancima, kako je rekao, traži se potvrda perspektive članstva BiH, ali i objektivna procjena napretka reformskih procesa.

Komentarišući političke razlike u vezi s NATO integracijama, Kožljak je ocijenio da, uprkos drugačijim javnim porukama pojedinih političara, u institucijama postoji saglasnost o NATO putu Bosne i Hercegovine. Kao argument je naveo Zakon o odbrani, kao i odluke Vijeća ministara i Predsjedništva BiH koje se odnose na saradnju i integracije u NATO.

Govoreći o razlozima usporavanja procesa, Kožljak je kazao da su ključni izazovi nastavak reformi i politička odlučnost. Dodao je da su evropske i NATO integracije međusobno povezane, te da napredak na jednom putu doprinosi i drugom.

Na kraju je ocijenio da je Bosna i Hercegovina formalno-pravno ispunila uslove za članstvo u NATO savezu, navodeći da bi joj, prema njegovom mišljenju, poziv za članstvo mogao biti upućen čim za to postoji politička odluka.