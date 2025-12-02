Bosna i Hercegovina ostaje jedna od ključnih tačaka interesa NATO-a, poručeno je danas iz sjedišta Alijanse u Bruxellesu, gdje su zvaničnici predstavili pregled angažmana na zapadnom Balkanu uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a zakazanog za 3. decembar. U fokusu izlaganja bila je poruka da politički lideri u BiH moraju napustiti retoriku podjela i okrenuti se reformama koje će koristiti svim građanima.

Tokom brifinga istaknuto je da je Bosna i Hercegovina proteklih godina, a naročito ove, dobila značajno više pažnje unutar Alijanse. Naglašeno je da je NATO pojačao političko i praktično prisustvo u zemlji, te da s posebnom pažnjom prati razvoj događaja nakon ključnih političkih momenata i završetka izbornog procesa u Republici Srpskoj.

Zvaničnici su poručili da je od ključne važnosti da domaći politički akteri prevaziđu prepreke, smire tenzije i vode zemlju putem reformi. U Bruxellesu je pozdravljen i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu, kao i nedavno jednoglasno produženje mandata operacije EUFOR Althea u Vijeću sigurnosti UN-a.

Podsjećajući da je NATO prisutan na zapadnom Balkanu već decenijama, predstavnici Alijanse naglasili su da njihova posvećenost stabilnosti i sigurnosti regije ostaje čvrsta i nepokolebljiva. Poručili su da neće dozvoliti stvaranje sigurnosnog vakuuma, te da poduzimaju sve potrebne političke i operativne mjere kako bi se očuvao mir.

KFOR je, kako je naglašeno, i dalje ključni oslonac stabilnosti na Kosovu, dok NATO u Bosni i Hercegovini nastavlja pružati podršku operaciji Althea kroz sporazum „Berlin plus“. U tom okviru djeluje i NATO štab u Sarajevu, putem kojeg se realizuje širok spektar partnerske saradnje i programa podrške.

U Bruxellesu je još jednom istaknuto da je sigurnost zapadnog Balkana od vitalnog značaja za Alijansu i Evropsku uniju. Zato, poručili su zvaničnici, odgovornost leži i na regionalnim liderima, koji svojim odlukama trebaju doprinijeti stabilnosti i voditi zemlje ka reformama i jačanju institucija.