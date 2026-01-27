Rutte: Evropa se ne može braniti bez SAD-a

Adin Jusufović
NATO
Foto: NATO

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u ponedjeljak u Evropskom parlamentu da se Evropa ne može odbraniti bez vojne podrške Sjedinjenih Američkih Država, te da bi, ako bi pokušala sama, morala više nego udvostručiti sadašnje ciljeve izdvajanja za odbranu.

Poručio je da Evropa i SAD „trebaju jedni druge“, uz ocjenu da bi samostalna evropska odbrana zahtijevala i ulaganja u vlastite nuklearne kapacitete, što bi, kako je naveo, koštalo milijarde.

Rutteove poruke dolaze u trenutku pojačanih tenzija unutar NATO-a nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu i mogućim carinama, a NATO, podsjetio je, počiva na obavezi kolektivne odbrane iz Člana 5. Na samitu NATO-a u Hagu evropski saveznici, uz izuzetak Španije, te Kanada prihvatili su plan da do 2035. ukupno izdvajaju 5 posto BDP-a za odbranu i sigurnosno povezanu infrastrukturu.

