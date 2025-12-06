Shekerinska: NATO prati ruski uticaj u BiH i regionu, Rusija pokušava stvoriti podjele

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Shekerinska izjavila je u razgovoru za Fenu da Alijansa pomno prati pokušaje Rusije da utiče na unutrašnje procese u Bosni i Hercegovini i regionu, ističući da takve aktivnosti predstavljaju dio „ruskog modela djelovanja“ koji se primjenjuje i u drugim državama kao dio šireg hibridnog arsenala.

„Veoma pomno pratimo pokušaje zlonamjernog uticaja Rusije da se miješa u domaće i regionalne procese. Vidjeli smo kako ruske hibridne aktivnosti pokušavaju stvoriti podjele, iskoristiti dio secesionističke retorike i stvoriti dodatne rascjepe unutar naših društava i regije. Mi to pratimo. Pokušavamo podržati naše partnere u suočavanju s takvim uticajima“, naglasila je Shekerinska, dodajući da ovo nije izazov koji pogađa samo zapadni Balkan: „To je tipično za ruski model djelovanja, koji je primjetan i među našim saveznicima.“

Shekerinska je poručila da NATO ostaje čvrsto posvećen zapadnom Balkanu, regiji koju je označila kao strateški važnu za Alijansu. Uz više saveznika iz regiona, podsjetila je i na partnerski odnos s Bosnom i Hercegovinom.

Govoreći o stanju u odbrambenom sektoru BiH, naglasila je da NATO nastoji pružiti podršku kroz više praktičnih oblasti, ali da je ključni izazov osigurati stabilna i adekvatna finansijska sredstva za Oružane snage BiH.

„To znam iz svog iskustva kao ministrice odbrane. Ne možete očekivati da imate dobre oružane snage, propisno obučene, opremljene i spremne da vas podrže… ako u njih ne ulažete“, rekla je Shekerinska. Navela je i da su joj pripadnici OSBiH tokom razgovora uputili isti apel, podsjećajući da se građani u kriznim situacijama oslanjaju upravo na njih: „Kada nastupi kriza, kada dođe do vanredne situacije, mi se oslanjamo na njih. Ali, ako im ne pomažemo, ako ne ulažemo u njih, oni neće biti spremni da odgovore.“

Podsjetila je i na NATO program DCB, putem kojeg je BiH dobila vojnu opremu i specijalizirana vozila, uz podršku Slovenije, ali je upozorila da takva pomoć mora biti praćena „povećanim i održivim finansiranjem Oružanih snaga“.

Upitana koju bi poruku poslala političkim liderima u BiH, Shekerinska je rekla da izbjegava patronizirajući ton, ali je govorila iz ličnog iskustva: „Politički kompromisi uvijek su bolni i svi vjerujemo da nismo tretirani pravedno te da smo dali više od drugih. Ali do sada, iz onoga što sam vidjela, uvijek se isplate, jer donose veću sigurnost, veću predvidljivost i stvaraju prostor za naše građane da kažu da naredne godine neće brinuti o istom problemu.“

Na kraju je poručila da građani očekuju napredak, a ne ponavljanje starih tema: „Građani očekuju da političari naprave iskorake, a ne da ponavljaju iste priče, iste govore i iste probleme kao u posljednje tri decenije.“