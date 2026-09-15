Serie A ruši stereotipe: U prva četiri kola nijedna utakmica nije završila 0:0

Serie A novu sezonu otvorila je na potpuno drugačiji način od stereotipa koji godinama prati italijanski fudbal, jer nakon prva četiri kola nije odigrana nijedna utakmica bez pogodaka.

Prvi put otkako se igraju Serie A i Serie B dogodilo se da u prva četiri kola oba takmičenja nijedan susret nije završen rezultatom 0:0.

Posebno impresivna je statistika najvišeg ranga italijanskog fudbala. U prvih 40 utakmica postignut je 121 pogodak, što je prosjek od 3,025 golova po susretu.

Serie A donijela prave golijade

Najefikasnije je bilo četvrto kolo, u kojem je na deset utakmica postignuto čak 39 golova.

Inter je savladao Udinese rezultatom 5:3, Fiorentina je pobijedila Veneziju 4:2, Sassuolo je bio bolji od Juventusa 3:2, dok je istim rezultatom Lecce slavio protiv Monze.

Među najefikasnijim ekipama ističe se Inter sa 13 postignutih pogodaka, dok je vodeća Roma u prva četiri kola postigla 12 golova. Como je protivničke mreže zatresao devet puta, a Udinese osam.

Promjena pristupa sudija doprinijela bržoj igri

Jedan od mogućih razloga ovako efikasnog početka sezone jesu promjene uvedene tokom ljeta, s ciljem da italijanski fudbal postane atraktivniji i da tempo utakmica bude bliži onome u evropskim takmičenjima.

Posebno se to odnosi na drugačiji pristup sudija, kojima je omogućeno da češće puštaju igru i smanje broj prekida.

Takav pristup trebao bi donijeti manje dosuđenih prekršaja i kartona, a samim tim i bržu, tečniju i otvoreniju igru.

Koliko je početak sezone u Serie A neobičan pokazuje i poređenje s drugim najjačim evropskim ligama.

U engleskoj Premier ligi u prva četiri kola već su četiri utakmice završile bez golova, dok su u španskoj LaLigi tri susreta završena rezultatom 0:0.