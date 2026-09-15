Razmjena statističkih podataka u BiH bit će brža i jednostavnija

Razmjena statističkih podataka između institucija u Bosni i Hercegovini bit će unaprijeđena nakon potpisivanja sporazuma kojima je formalizovana saradnja razvijana tokom gotovo tri godine u okviru projekta „EUforAdmin“.

Sporazume su potpisali predstavnici statističkih institucija u BiH sa institucijama koje raspolažu administrativnim podacima, među kojima su Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Služba za poslove sa strancima BiH.

Cilj je omogućiti efikasniju i redovniju razmjenu podataka koji se mogu koristiti za izradu službene statistike, uz istovremeno smanjenje administrativnog opterećenja i troškova.

Razmjena statističkih podataka dio usklađivanja sa EU standardima

Direktorica Agencije za statistiku BiH Vesna Ćužić kazala je da statističke institucije moraju svoj rad uskladiti sa propisima Eurostata i zakonodavstvom Evropske unije.

Prema njenim riječima, Kodeks prakse evropske statistike posebno naglašava korištenje administrativnih izvora podataka u proizvodnji službene statistike, što je jedna od obaveza institucija u procesu evropskih integracija.

Ćužić je istakla da ovaj način saradnje predstavlja i početak digitalizacije statističkog sistema u Bosni i Hercegovini.

Digitalizacijom bi trebala biti smanjena potreba za angažovanjem velikog broja ljudi na pojedinim istraživanjima, a time i troškovi njihovog provođenja.

„Imat ćemo podatke koji su kvalitetni, uporedivi i pravovremeni, što je najvažnije“, kazala je Ćužić.

Podaci o strancima bit će zaštićeni

Direktor Službe za poslove sa strancima BiH Žarko Laketa ocijenio je potpisivanje sporazuma važnim korakom u saradnji institucija.

Služba za poslove sa strancima prikuplja veliki broj podataka o stranim državljanima koje koristi u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Laketa je naglasio da će buduća razmjena podataka biti provođena u skladu sa zakonom, te da će svi podaci koji budu dostupni statističkim institucijama biti adekvatno zaštićeni.

Prema njegovim riječima, eksperti su na pripremi sporazuma radili tri godine, a uspostavljeni sistem trebao bi biti koristan institucijama koje prikupljaju i koriste administrativne podatke.

Iz Delegacije Evropske unije u BiH naveli su da će rezultati projekta prerasti u trajan okvir međuinstitucionalnog partnerstva.

Očekuje se da će redovnija razmjena statističkih podataka omogućiti njihovo efikasnije korištenje, smanjiti administrativno opterećenje privrede i doprinijeti donošenju kvalitetnijih odluka zasnovanih na pouzdanim informacijama.

Nakon potpisivanja sporazuma održan je i panel posvećen ulozi administrativnih izvora podataka u unapređenju sistema upravljanja u Bosni i Hercegovini.