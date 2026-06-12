Sutkinji smanjena plata zbog nedostavljanja imovinskog kartona

Sutkinji Osnovnog suda u Banjoj Luci Dubravki Vidović izrečena je konačna disciplinska mjera smanjenja plate za 40 posto na period od deset mjeseci, zbog nedostavljanja izvještaja o imovini i interesima.

Odluku je donijelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, koje je odbilo žalbu sutkinje i potvrdilo odluku drugostepene disciplinske komisije.

Prema odluci VSTV-a, disciplinska mjera ocijenjena je adekvatnom i primjerenom prirodi i težini počinjenog prekršaja, okolnostima slučaja i utvrđenom stepenu disciplinske odgovornosti.

Prva konačna odluka zbog imovinskog kartona

Ured disciplinskog tužioca podnio je disciplinsku tužbu protiv sutkinje Vidović zbog kršenja odredbi Zakona o VSTV-u koje se odnose na dostavljanje izvještaja o imovini i interesima.

Nakon prvostepenog postupka utvrđeno je da sutkinja nije dostavila izvještaje za 2023. i 2024. godinu u propisanom roku, niti nakon njegovog isteka, najmanje do 10. decembra 2025. godine.

Prvobitno joj je bila izrečena mjera smanjenja plate od 50 posto na godinu dana, ali je nakon žalbi Ureda disciplinskog tužioca i tužene, Drugostepena disciplinska komisija preinačila mjeru na smanjenje plate od 40 posto u trajanju od deset mjeseci.

U januaru ove godine Ured disciplinskog tužioca pokrenuo je šest disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija zbog nedostavljanja izvještaja o imovini i interesima.

Zakonom o VSTV-u BiH predviđene su i novčane kazne od 2.000 do 10.000 KM za odgovorna službena lica koja ne sarađuju sa Odjelom za provjeru izvještaja.