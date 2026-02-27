VSTV BiH zasjeda 4. i 5. marta: Evo šta je na dnevnom redu

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održat će sjednicu 4. i 5. marta 2026. godine, a na dnevnom redu su imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, izvještaji o radu tužilaštava, pitanja imovine sudija i tužilaca te analiza predmeta visoke korupcije i organizovanog kriminala.

Prvog dana sjednice članovi Vijeća razmatrat će izmjene pravilnika o plaćama stručnog osoblja, nacrt izmjena Zakona o parničnom postupku FBiH, kao i izvještaj o realizaciji Programa rada VSTV-a za 2025. godinu. Poseban fokus bit će na pravilima o prijavljivanju imovine i interesa sudija i tužilaca, uključujući i kontrolu dostavljenih izvještaja.

Na dnevnom redu su i godišnji izvještaji o radu Tužilaštva BiH, Republičkog javnog tužilaštva RS, Federalnog tužilaštva FBiH i Tužilaštva Brčko distrikta BiH, kao i prezentacije o procesuiranju predmeta korupcije i organizovanog kriminala.

Drugog dana planirana su brojna imenovanja. U Federaciji BiH birat će se, između ostalog, predsjednik Općinskog suda u Tuzli, sudije kantonalnih sudova u Sarajevu, Tuzli, Novom Travniku, Goraždu i Bihaću. U Republici Srpskoj na dnevnom redu su imenovanja sudije Vrhovnog suda RS te sudija okružnih sudova u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu, Doboju i Trebinju.

Vijeće će razmatrati i prestanak mandata više nosilaca pravosudnih funkcija, imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Općinskog suda u Lukavcu, kao i prijedloge pravilnika koji se odnose na rad tužilaca i procesuiranje izbornih prevara.

Na sjednici će biti predstavljeni podaci o predmetima visoke korupcije i organizovanog kriminala zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, kao i informacije o oduzimanju nezakonito stečene imovinske koristi. Predviđeno je i razmatranje godišnje ocjene rada sudije Vrhovnog suda FBiH, te izvještaj o ocjenjivanju rada sudija i tužilaca za 2025. godinu.

Sjednica će biti održana u Sarajevu, a po njenom okončanju očekuju se zaključci o imenovanjima i drugim ključnim pitanjima iz oblasti pravosuđa.