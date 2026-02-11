Epilog protesta u Tirani: Desetine povrijeđenih policajaca i uhapšenih civila

Adin Jusufović
protesti Albanija
Tokom sinoćnjih antivladinih protesta u Tirani povrijeđeno je najmanje 16 policijskih službenika, a privedeno je 13 demonstranata, nakon što su okupljanja prerasla u sukobe ispred zgrade parlamenta i sjedišta vlade.

Dio učesnika protesta bacao je zapaljive naprave, dok su snage sigurnosti upotrijebile vodene topove kako bi potisnule masu.

Skupove je organizovala opozicija na čelu sa bivšim premijerom Salijem Berishom, koji je naveo da je jedan zastupnik njegove stranke završio u bolnici zbog zadobijenih povreda. Politička kriza u zemlji traje od decembra, kada je specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv zamjenice premijera Belinde Balluku zbog navodnih nepravilnosti u vezi s velikim infrastrukturnim tenderima, što ona odbacuje.

Na protestima se okupio veliki broj građana koji su nosili zastave i transparente i tražili ostavku aktuelne vlade.

