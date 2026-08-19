Sud BiH zaustavio povrat novca Fikretu Hodžiću i „Srebrenoj malini“

Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje pravosnažnog rješenja kojim je Fikretu Hodžiću i firmi „F.H. Srebrena malina“ naložen povrat ranije oduzetih novčanih sredstava.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH prethodno je donijelo pravosnažnu odluku o njihovom vraćanju.

Prema dopisu Suda BiH od 18. augusta, koji je dostavljen Hodžiću i njegovim advokatima, Sud trenutno ne može provesti vlastito pravosnažno rješenje zbog zahtjeva Federalnog pravobranilaštva da se sa izvršenjem sačeka.

Federalno pravobranilaštvo je, prema navodima iz dokumenta, još 21. jula zatražilo da se zastane sa provođenjem odluke Apelacionog vijeća od 6. jula. Pravobranilaštvo je od Federalnog ministarstva finansija zatražilo kompletnu dokumentaciju kako bi razmotrilo mogućnost pokretanja parničnog postupka radi zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije BiH.

Sud je, pozivajući se na taj zahtjev, zaključio da trenutno nisu ispunjeni uslovi da se novac vrati Hodžiću i „Srebrenoj malini“.

Pravosnažnom odlukom prethodno je naložen povrat 356.551 KM, dodatnih 87.000 KM te 1.065 eura, odnosno ukupno više od 443.000 KM kada se saberu iznosi izraženi u konvertibilnim markama.

Advokatica Fikreta Hodžića Mirna Avdibegović smatra da Sud BiH nema zakonski osnov da odgađa izvršenje vlastite pravosnažne odluke.

Ona tvrdi da je riječ o konačnom i izvršnom rješenju po kojem bi Sud morao odmah postupiti, te podsjeća da je od pokretanja postupka prošlo više od šest godina.

Prema njenom stavu, ni Federalno pravobranilaštvo nema pravni osnov da zahtijeva blokiranje povrata sredstava niti bi Sud BiH trebao postupati po takvom zahtjevu.

Avdibegović upozorava i da nastavak zadržavanja sredstava, prema stavu odbrane, stvara dodatnu štetu, uključujući i kamate koje se obračunavaju dok novac nije vraćen.

Predmet se nastavlja nakon višegodišnjih sudskih postupaka u slučaju „Respiratori“. Fikret Hodžić i njegova firma su u ponovljenom postupku oslobođeni, nakon čega je pokrenuto pitanje vraćanja ranije oduzete imovine.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH u julu je pravosnažno odlučilo u korist zahtjeva za povrat novca, ali njegova isplata sada ostaje na čekanju zbog postupanja Federalnog pravobranilaštva.