Tuzla: Završeno asfaltiranje dva puta u Donjim Čaklovićima

Tuzla: Putna infrastruktura u Tuzli nastavlja se unapređivati kroz radove koje i tokom 2026. godine realizuje Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Nakon provedenih procedura i u skladu s potpisanim ugovorima, završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju dvije putne dionice u naselju Donji Čaklovići, u Mjesnoj zajednici Simin Han.

Asfaltiran je put u naselju Donji Čaklovići do broja 80, u dužini od 185 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi 29.138 KM. Također, završena je sanacija i asfaltiranje puta do broja 74, u dužini od 140 metara, za šta je izdvojeno 21.235 KM.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica zahvalili su građanima na podršci i saradnji tokom realizacije ovih projekata, ističući da će završeni radovi doprinijeti boljoj putnoj infrastrukturi i kvalitetnijim uslovima života u lokalnoj zajednici.

Građani će, kako je najavljeno, biti pravovremeno obaviješteni o nastavku aktivnosti i realizaciji drugih ugovorenih projekata u okviru programa Putna infrastruktura I.