Grad Tuzla nastavlja podršku razvoju MZ Kreka i sportskim aktivnostima

MZ Kreka i aktivnosti Sportskog društva „Kreka“ bile su tema sastanka održanog u Gradskoj upravi Tuzle, gdje je gradonačelnik dr. sc. Zijad Lugavić razgovarao s predstavnicima ove mjesne zajednice i sportskog kolektiva.

Sastanku su prisustvovali predstavnik Savjeta Mjesne zajednice Kreka Semir Nukić, predstavnik Sportskog društva „Kreka“ Tuzla Agan Ramić, kao i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica dr. sc. Miralem Mulać.

Predstavnici MZ Kreka upoznali su gradonačelnika Lugavića s dosadašnjim aktivnostima, ali i planovima i projektima čija je realizacija predviđena u narednom periodu. Kako je istaknuto, cilj je unapređenje uslova života građana i dalji razvoj ove tuzlanske mjesne zajednice.

Podrška sportu i lokalnoj zajednici

Na sastanku je razgovarano i o radu Sportskog društva „Kreka“ Tuzla. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti društva, programi kojima se promovišu sport, rekreacija i društveni život lokalne zajednice, kao i manifestacije i sportski događaji planirani u narednom periodu.

Iz Grada Tuzla poručeno je da će podrška mjesnim zajednicama, sportskim kolektivima i udruženjima građana biti nastavljena, posebno kroz projekte i aktivnosti koje doprinose kvalitetnijem životu građana, razvoju lokalnih zajednica i bogatijem društvenom i sportskom sadržaju.