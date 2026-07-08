Grad Tuzla podržava inicijative za mlade, ravnopravnost i inkluziju

Grad Tuzla nastavlja podržavati inicijative koje su usmjerene na mlade, zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost i razvoj inkluzivnog društva.

Tim povodom gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić održao je sastanak s predstavnicima Tuzlanskog otvorenog centra, Admirom Adilovićem, Josipom Ventićem i Alijom Osmićem.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima dalje saradnje, kao i o prijedlozima i inicijativama koje se odnose na unapređenje položaja mladih, otvaranje prostora za njihov rad i djelovanje, te jačanje društvenog ambijenta zasnovanog na međusobnom uvažavanju.

Posebna pažnja posvećena je i organizaciji festivala RahatluQ, novog festivala kvir umjetnosti i aktivizma koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar. Cilj festivala je stvaranje prostora koji povezuje LGBTI+ zajednicu, umjetnost i aktivizam, uz promociju ravnopravnosti, inkluzije i dijaloga.

Saradnja lokalne zajednice i nevladinog sektora

Predstavnici Tuzlanskog otvorenog centra zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na dosadašnjoj saradnji i podršci njihovim aktivnostima, kao i Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu na partnerskom odnosu i doprinosu realizaciji zajedničkih aktivnosti.

Iz Grada Tuzla istaknuto je da ovakve inicijative potvrđuju značaj saradnje lokalne zajednice i nevladinih organizacija u stvaranju novih prilika za mlade, jačanju društvene uključenosti i promociji jednakih prava za sve građane.

Tuzlanski otvoreni centar je nevladina organizacija koja djeluje na osnaživanju LGBTI+ zajednice kroz zagovaranje inkluzivnih politika, razvoj institucionalne podrške, senzibilizaciju javnosti, jačanje kapaciteta i izgradnju lokalne mreže civilnog društva.

Grad Tuzla poručuje da će i u narednom periodu nastaviti podržavati programe i aktivnosti koji doprinose razvoju mladih, ravnopravnosti, inkluziji i boljoj saradnji sa organizacijama civilnog društva.