Porezna uprava FBiH otkrila 45 neprijavljenih radnika i zapečatila 19 objekata

Porezna uprava FBiH provela je od 3. do 10. decembra 2025. godine pojačane kontrole na području cijele Federacije, obuhvativši 236 poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine, igara na sreću, građevine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Rezultati nadzora pokazuju da značajan broj kontrolisanih subjekata i dalje ne poštuje zakonske obaveze.

Tokom kontrole zatečeno je ukupno 386 prijavljenih radnika, ali i 45 neprijavljenih. Otkriveno je i 11 objekata koji su radili bez odobrenja nadležnog organa, dok 13 poreznih obveznika nije imalo instaliran fiskalni uređaj. Evidentirano je i 61 slučaj neevidentiranja prometa putem fiskalnog sistema.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, među kojima su nelegalni rad, neevidentiranje prometa i izostanak fiskalnog uređaja, izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 301.700 KM. U 19 slučajeva objekti su zapečaćeni, a prekršajni nalozi izdani su u 103 kontrole. Na području Tuzlanskog kantona jedan nadzor je završen uz asistenciju pripadnika MUP-a TK.

Prema podacima Porezne uprave, 43,64 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonom, što ukazuje na potrebu nastavka intenzivnog nadzora s ciljem suzbijanja sive ekonomije i jačanja fiskalne discipline. Uprava poručuje da će ovakve aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu.