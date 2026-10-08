U FBiH uplaćeno 6,6 milijardi KM javnih prihoda, povećan broj poslovnih subjekata

Javni prihodi u FBiH u prvih devet mjeseci 2026. godine dostigli su 6,61 milijardu konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno je zabilježen rast broja aktivnih poslovnih subjekata, fiskalnih uređaja i ukupnog prometa evidentiranog putem fiskalnih sistema.

Prema zvaničnim podacima, porezni obveznici u Federaciji BiH od januara do kraja septembra ove godine uplatili su ukupno 6.610.860.151 KM javnih prihoda.

Porezna uprava FBiH objavila je i podatke o broju poslovnih subjekata, zaposlenih, inspekcijskim nadzorima i prometu evidentiranom putem fiskalnih uređaja.

Javni prihodi u FBiH i broj aktivnih poslovnih subjekata

Na dan 30. septembra 2026. godine u Federaciji BiH bilo je registrovano 138.126 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice.

U istom periodu prošle godine evidentirana su 134.562 aktivna poslovna subjekta, što znači da je njihov broj povećan za 3.564.

Kada je riječ o zaposlenosti, prema podacima Porezne uprave FBiH, na kraju septembra evidentirana su 547.364 zaposlena prema prebivalištu zaposlenika.

Tokom prvih devet mjeseci ove godine inspektori Porezne uprave izvršili su ukupno 3.864 inspekcijska nadzora.

Promet putem fiskalnih uređaja premašio 59 milijardi KM

Na području Federacije BiH krajem septembra bilo je instalirano 113.585 fiskalnih uređaja, odnosno 4.658 više nego na isti dan prošle godine.

Samo tokom septembra putem fiskalnih uređaja evidentiran je promet od 7.011.627.803,34 KM.

U poređenju sa septembrom 2025. godine, promet je povećan za 447.206.006,55 KM.

Još značajniji podaci odnose se na ukupni promet ostvaren od početka godine.

U periodu od januara do septembra 2026. godine putem fiskalnih uređaja evidentirano je ukupno 59.404.275.891,65 KM prometa.

U istom periodu prošle godine evidentirano je 55.744.153.859,72 KM, što znači da je ovogodišnji promet veći za 3.660.122.031,93 KM ili 6,57 posto.

Riječ je o prometu evidentiranom putem fiskalnih uređaja, a ne o iznosu naplaćenih poreza ili ostvarene dobiti poslovnih subjekata.

Porezna uprava Federacije BiH navedene podatke objavila je u okviru izvještaja o naplati javnih prihoda i evidentiranim pokazateljima poslovne aktivnosti za prvih devet mjeseci 2026. godine.