Porezni obveznici FBiH za devet mjeseci uplatili 6,6 milijardi KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su porezni obveznici u Federaciji BiH u periodu januar–septembar 2026. godine uplatili ukupno 6.610.860.151 KM javnih prihoda.

U odnosu na isti period 2025. godine, naplaćeni javni prihodi veći su za 16.204.350 KM, odnosno 0,25 posto, dok su u odnosu na januar–septembar 2024. godine veći za 709.011.300 KM ili 12,01 posto.

Najviše javnih prihoda prikupljeno je u Kantonu Sarajevo, 2.456.053.908 KM, što predstavlja 37,15 posto ukupne naplate. Slijedi Tuzlanski kanton sa 1.115.483.725 KM, odnosno 16,87 posto, dok je na trećem mjestu Zeničko-dobojski kanton sa 847.261.405 KM.

Hercegovačko-neretvanski kanton ostvario je naplatu od 737.646.959 KM, Srednjobosanski 504.612.812 KM, a Unsko-sanski 401.763.603 KM. U Zapadnohercegovačkom kantonu prikupljeno je 274.653.479 KM, Kantonu 10 ukupno 130.094.115 KM, Bosansko-podrinjskom 75.806.842 KM, dok je u Posavskom kantonu naplaćeno 67.483.301 KM.

Najveći dio prihoda čine direktni porezi i doprinosi. U prvih devet mjeseci 2026. godine po osnovu direktnih poreza naplaćeno je 1.443.443.552 KM, dok su doprinosi iznosili 4.495.610.959 KM.

Od doprinosa je za PIO naplaćeno 2.441.814.485 KM, za zdravstveno osiguranje 1.816.651.623 KM, a za osiguranje od nezaposlenosti 237.144.851 KM.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave FBiH, na dan 30. septembra 2026. godine u Federaciji BiH bilo je 547.364 zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika. U odnosu na isti datum prethodne godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama povećan je sa 134.562 na 138.126.

Tokom prvih devet mjeseci ove godine Porezna uprava FBiH izvršila je 3.864 inspekcijska nadzora. Utvrđen je rad bez odobrenja u 164 slučaja, evidentirana su 652 neprijavljena radnika, dok promet nije evidentiran u 1.001 kontroli. Zapečaćeno je 306 objekata, a u 1.603 kontrole izdati su prekršajni nalozi ukupne vrijednosti 6.149.550 KM.

Kada je riječ o fiskalizaciji, na području Federacije BiH do 30. septembra bilo je instalirano 113.585 fiskalnih uređaja. Putem njih je tokom septembra evidentiran promet od 7.011.627.803,34 KM, što je za 447.206.006,55 KM više nego u istom mjesecu 2025. godine.

U periodu januar–septembar 2026. godine putem fiskalnih uređaja evidentiran je ukupni promet od 59.404.275.891,65 KM, što predstavlja povećanje od 3.660.122.031,93 KM, odnosno 6,57 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Porezna uprava FBiH pozvala je porezne obveznike da posluju u skladu sa propisima, evidentiraju svaki ostvareni promet putem fiskalnog uređaja i kupcima izdaju račune.