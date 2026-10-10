Evropski dan darivanja organa: U BiH samo 16 transplantacija u 2026. godini

Evropski dan darivanja organa, koji se obilježava 10. oktobra, Bosna i Hercegovina dočekuje sa svega 16 obavljenih transplantacija u 2026. godini. Istovremeno, oko 230 pacijenata u našoj zemlji nalazi se na listama čekanja za organ koji bi im mogao spasiti život.

Podaci koje je povodom obilježavanja ovog dana predstavilo Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH pokazuju koliko naša zemlja zaostaje u razvoju transplantacijske medicine. Dok je u državama članicama Vijeća Evrope tokom 2025. godine obavljeno gotovo 45.000 transplantacija, u BiH se takvi zahvati i dalje izvode sporadično.

Posebno zabrinjava činjenica da se transplantacija jetre u Bosni i Hercegovini ne obavlja duže od dvije godine. Ni transplantacije bubrega nemaju potreban kontinuitet, pa nakon nekoliko obavljenih zahvata često slijede mjeseci bez novih transplantacija.

Oko 230 pacijenata čeka transplantaciju

Prema podacima Udruženja, oko 230 pacijenata u BiH čeka transplantaciju, dok godišnje približno 400 pacijenata umre tokom liječenja dijalizom.

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, u saradnji s Donorskom mrežom u BiH i uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, od početka godine provodi kampanju „Da za donorstvo – Da za život“.

Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju doniranja organa i poticanje građana da o toj odluci razgovaraju sa svojim porodicama.

Istovremeno, Ministarstvo civilnih poslova BiH već dvije godine radi na približavanju Bosne i Hercegovine članstvu u Eurotransplantu, međunarodnoj organizaciji koja omogućava saradnju država u razmjeni organa za transplantaciju.

Evropski dan darivanja organa upozorava na hiljade pacijenata koji čekaju

Prema podacima Evropskog direktorata za kvalitet lijekova i zdravstvene zaštite (EDQM), krajem 2025. godine u državama članicama Vijeća Evrope transplantaciju je čekao 96.401 pacijent. Tokom iste godine 6.626 osoba umrlo je ne dočekavši potreban organ.

Ovogodišnji Evropski dan darivanja organa obilježava se pod sloganom „Dijeljenje života“, a domaćin centralnih događaja je Kipar, gdje se program održava u Pafosu od 8. do 10. oktobra.

Direktorica EDQM-a Petra Doerr istakla je da je doniranje organa čin solidarnosti koji povezuje pojedince, porodice, zdravstvene radnike i institucije u zajedničkom nastojanju da se spase ljudski životi.

Prema podacima EDQM-a, približno trećina od gotovo 45.000 transplantacija obavljenih prošle godine u državama članicama Vijeća Evrope omogućena je zahvaljujući živim donorima.

Organizatori obilježavanja podsjećaju da odluka o doniranju organa može značiti novu priliku za život pacijentima koji čekaju transplantaciju. Zbog toga se građani pozivaju da o donorstvu otvoreno razgovaraju sa svojim najbližima i upoznaju ih sa svojom odlukom.