Uskoro počinje Mjesec knjige: Vrijeme posvećeno čitanju, književnosti i pisanoj riječi

Mjesec knjige obilježava se od 15. oktobra do 15. novembra, a ovaj period posvećen je promociji čitanja, književnosti i razvijanju ljubavi prema knjigama. Biblioteke, škole i kulturne ustanove kroz različite aktivnosti nastoje približiti knjigu svim generacijama, posebno djeci i mladima.

Čitanje ima značajnu ulogu u obrazovanju i ličnom razvoju. Osim što obogaćuje rječnik i unapređuje sposobnost izražavanja, doprinosi razvoju koncentracije, kritičkog razmišljanja i mašte. Knjige omogućavaju upoznavanje različitih kultura, historijskih događaja i životnih iskustava.

Mjesec knjige prilika je i da se skrene pažnja na važnost biblioteka kao mjesta učenja, istraživanja i susreta ljubitelja pisane riječi. U vremenu kada digitalni sadržaji zauzimaju sve veći dio svakodnevice, biblioteke nastoje privući nove čitaoce i približiti im književnost kroz savremene programe i aktivnosti.

Posebno mjesto u promociji čitanja imaju škole i predškolske ustanove. Čitalačke radionice, razgovori o književnim djelima i susreti s piscima mogu pomoći djeci da knjigu ne doživljavaju isključivo kao školsku obavezu, već i kao izvor zabave, znanja i novih ideja.

Značajnu ulogu imaju i roditelji. Zajedničko čitanje od najranijeg uzrasta doprinosi razvoju govora, razumijevanja i emocionalne povezanosti, dok redovne čitalačke navike mogu pozitivno utjecati na kasniji odnos djeteta prema učenju.

U okviru manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koja traje od 15. oktobra do 15. novembra, ove godine poseban naglasak stavljen je na povezivanje književnosti i nauke, pod sloganom „Od priča do otkrića“. Najavljeno je više od 2.000 programa, uključujući radionice, promocije knjiga i susrete s autorima.

Mjesec knjige prilika je da se podsjeti na značaj domaćih autora, očuvanja književne baštine i dostupnosti knjiga svim građanima. Za mnoge čitaoce upravo ovaj period može biti podsticaj da ponovo posjete biblioteku, pročitaju odavno odloženu knjigu ili otkriju novog pisca.