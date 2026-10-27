Namirnice za zdravu kosu: Šta češće jesti?

Namirnice za zdravu kosu mogu imati važnu ulogu u očuvanju njene čvrstoće, prirodnog sjaja i normalnog rasta. Iako se za ljepšu kosu često oslanjamo na šampone, maske i različite tretmane, ono što svakodnevno jedemo također utječe na njeno zdravlje. U nastavku donosimo savjete šta jesti za zdraviju kosu.

Kosa je najvećim dijelom građena od keratina, proteina za čije su stvaranje potrebne odgovarajuće hranjive materije. Nedostatak pojedinih vitamina i minerala, kao i nedovoljan unos proteina, može doprinijeti slabljenju vlasi i pojačanom opadanju kose. Zbog toga raznovrsna i uravnotežena prehrana predstavlja važan dio brige o kosi.

Namirnice za zdravu kosu koje vrijedi češće jesti

Jaja su dobar izvor proteina i biotina, vitamina B7 koji učestvuje u brojnim metaboličkim procesima. Proteini su neophodni za stvaranje keratina, dok nedostatak biotina može biti povezan s prorjeđivanjem kose. Jaja sadrže i druge hranjive materije, zbog čega mogu biti koristan dio raznovrsnog jelovnika.

Masna riba, poput lososa, sardine i skuše, osigurava kvalitetne proteine i omega-3 masne kiseline. Ove masnoće imaju važnu ulogu u normalnom funkcionisanju organizma, a riba je i izvor vitamina D. Iako nema dovoljno dokaza da omega-3 masne kiseline same po sebi ubrzavaju rast kose, njihov unos doprinosi kvalitetnijoj prehrani.

Mahunarke, posebno leća, grah i slanutak, dobar su izbor za osobe koje žele povećati unos biljnih proteina. Sadrže i željezo te druge minerale važne za normalno funkcionisanje organizma. Nedostatak željeza može biti jedan od faktora povezanih s pojačanim opadanjem kose, naročito kod žena.

Orašasti plodovi i sjemenke također zaslužuju mjesto u svakodnevnoj prehrani. Bademi, orasi, sjemenke bundeve i suncokreta osiguravaju zdrave masnoće i različite mikronutrijente. Kada birate namirnice za zdravu kosu, ove namirnice možete jednostavno dodati doručku, jogurtu ili salati, vodeći računa o umjerenim porcijama.

Zeleno lisnato povrće, poput špinata i blitve, sadrži folate i željezo. Korisno ga je kombinovati s paprikom, limunom ili drugim izvorima vitamina C, koji poboljšava apsorpciju željeza biljnog porijekla.

Voće bogato vitaminom C, poput narandži, kivija i jagoda, također može doprinijeti uravnoteženoj prehrani. Ovaj vitamin potreban je za stvaranje kolagena i normalno funkcionisanje vezivnih tkiva, a njegova uloga u apsorpciji željeza posebno je korisna osobama koje rijetko konzumiraju meso.

Mogu li vitamini i dodaci prehrani ubrzati rast kose?

Kada primijete da im kosa postaje tanja ili pojačano opada, mnogi posežu za preparatima koji obećavaju brži rast i veću gustoću. Međutim, dodatni unos vitamina i minerala ne znači automatski i zdraviju kosu.

Američka akademija za dermatologiju upozorava da dodaci prehrani mogu biti korisni kada postoji utvrđen nedostatak određenih hranjivih materija, ali da njihovo uzimanje bez potrebe može imati i neželjene posljedice. Posebno se savjetuje oprez s preparatima koji sadrže velike količine vitamina A, selena ili željeza.

Na stanje kose, osim prehrane, utječu genetika, hormonske promjene, stres, zdravstveno stanje i način njege. Zato ni najkvalitetniji jelovnik ne može riješiti svaki problem s opadanjem kose.

Ako je opadanje izraženo, traje duže vrijeme ili se pojavljuju područja bez kose, preporučuje se pregled dermatologa kako bi se utvrdio uzrok. Kod osoba koje nemaju nutritivni nedostatak, raznovrsna prehrana uglavnom je bolji izbor od samoinicijativnog uzimanja suplemenata.