Vaške i gnjide nisu samo uspomena iz djetinjstva niti problem koji je ostao u prošlim vremenima. Ovi sitni, ali uporni paraziti i danas su prisutni, posebno među djecom u vrtićima i školama, ali mogu zahvatiti i odrasle. Iako izazivaju nelagodu, uz pravu metodu rješavanja moguće ih je potpuno eliminisati.

Pojava vaški i gnjida nije povezana s lošom higijenom, već isključivo s bliskim kontaktom s osobom koja ih već ima.

U većini slučajeva, zaraza počinje neprimjetno. Osoba koja ih ima možda neće odmah osjetiti simptome, jer svrab kože glave može početi tek nekoliko dana nakon što su ugrizi izazvali reakciju. Tek kad se javi intenzivnije češanje, roditelji ili sam pojedinac obično počnu pregledati kosu.

Kako dolazi do zaraze

Vaške se najčešće prenose direktnim kontaktom kose, što je čest slučaj kod djece koja se igraju ili sjede blizu jedno drugog. Drugi način je dijeljenje predmeta koji dolaze u dodir s kosom: četki, kapa, šalova ili jastučnica. Njihova jaja, gnjide, imaju čvrstu ovojnicu i posebnu ljepljivu supstancu kojom se vežu za vlas kose, zbog čega ih običan šampon i voda ne mogu ukloniti.

Zanimljivo je da vaške ne mogu skakati niti letjeti, one puze, što znači da je potreban direktan kontakt za prijenos. Izvan ljudske glave mogu preživjeti samo oko 24 do 48 sati, pa je fokus tretmana uvijek na kosi i tjemenu.

Životni ciklus vaški i gnjida

Razumijevanje životnog ciklusa pomaže da tretman bude uspješniji. Gnjide se izlegu otprilike sedam do deset dana nakon što su položene, a nove vaške postaju spolno zrele za dvije sedmice. Ako se tretman ne ponovi u predviđenom roku, preostale gnjide će se razviti u odrasle vaške i problem će se ponoviti. Zato je kombinacija tretmana i češljanja presudna.

Pregled kose – prvi korak otkrivanja

Temeljit pregled kose ključan je za pravovremeno otkrivanje. Najbolje ga je obavljati na dnevnom svjetlu ili uz pomoć jake lampe. Kosa se dijeli na male pramenove, počevši od tjemena jer se tu gnjide najčešće nalaze; to je najtopliji dio vlasišta, idealan za razvoj. Vaške su pokretne i tamnije boje, dok su gnjide nepokretne, ovalnog oblika, bijele ili žućkaste. Ako ne spadaju lako kad ih pokušate ukloniti prstima, vrlo vjerovatno se radi o gnjidama.

Specijalizirani šamponi i tretmani

Kada se potvrdi prisustvo vaški i gnjida, potrebno je odmah započeti tretman. Postoje šamponi i losioni koji uništavaju odrasle vaške, a neki i omekšavaju vezu gnjida za vlas. Uputstva proizvođača treba strogo slijediti: važno je ostaviti preparat na kosi onoliko dugo koliko je navedeno, kako bi bio potpuno efikasan. Nakon sedam do deset dana tretman se ponavlja kako bi se uništile novonastale vaške iz preostalih jaja.

Gusti češalj – nezaobilazan alat

Češljanje gustim češljićem posebno dizajniranim za uklanjanje vaški i gnjida nezaobilazan je korak. Radi se na mokroj kosi, od tjemena prema vrhovima, pramen po pramen. Nakon svakog poteza, češalj se ispere u vodi ili obriše papirnim ubrusom kako bi se uklonile uhvaćene vaške i gnjide. Ovaj proces se ponavlja svakodnevno tokom najmanje sedmicu dana.

Higijena predmeta i prostora

Kako bi tretman bio uspješan, ne smije se zaboraviti ni na predmete koji dolaze u dodir s kosom. Posteljinu, peškire, kape i šalove treba oprati na visokoj temperaturi, dok se češljevi i četke mogu potopiti u vrelu vodu najmanje deset minuta. Igračke od tkanine i drugi predmeti koji se ne mogu prati mogu se staviti u plastičnu vrećicu na nekoliko dana kako bi se prekinuo životni ciklus vaški.

Prevencija i kontrola u porodici

Važno je pregledati sve članove porodice i bliske kontakte osobe koja ima vaške i gnjide. Ako se kod nekoga potvrdi zaraza, najbolje je tretirati sve istovremeno kako bi se spriječilo ponovno širenje. Djeci se može objasniti da ne dijele kape i četke, ali bez stvaranja straha ili nelagode.

Kada potražiti stručnu pomoć

Ako se vaške i gnjide ponovo pojavljuju uprkos pravilno provedenom tretmanu, ili ako je kosa duga i gusta pa je teško temeljito očistiti, korisno je obratiti se ljekaru ili farmaceutu. Oni mogu preporučiti jači preparat ili profesionalno tretiranje kose.

Jeste li znali?

Prosječan životni vijek jedne vlasi kose iznosi između dvije i sedam godina, a dnevno je normalno izgubiti od 50 do 100 vlasi.

Sijeda kosa ne uzrokuje svrab sama po sebi, iako se osjećaj nelagode može javiti zbog suhoće vlasišta ili promjena u strukturi dlake.

Zanimljivo je da se vaške mogu zadržati i na farbanoj kosi, iako boje za kosu ponekad mogu privremeno smanjiti njihov broj, to nije pouzdana metoda zaštite niti tretmana.

Perut također može izazvati svrab, posebno kada je prisutna u većoj količini ili je vlasište nadraženo.

