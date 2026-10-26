Mladi Zmajevi osvojili prvo mjesto u grupi na turniru u Azerbejdžanu

Mladi Zmajevi ostvarili su svih pet pobjeda u grupnoj fazi FIFA World Cup & Festivala u Bakuu, glavnom gradu Azerbejdžana, i izborili plasman među 32 najbolje selekcije turnira.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine, sastavljena od fudbalera rođenih 2011. i 2012. godine, takmičenje u grupi završila je s maksimalnih 15 bodova i gol-razlikom 25:6.

Izabranici selektora Asmira Avdukića pobjednički niz započeli su protiv Vijetnama, kojeg su savladali rezultatom 6:3. Po dva pogotka postigli su Emir Abazović i Džan Suljević, dok su se među strijelce upisali i Dorian Haler Spahić te Lazar Skoko.

Uslijedile su dvije pobjede identičnim rezultatom 3:1, protiv Irana i Gvajane. U susretu s Iranom mrežu su zatresli Đorđe Lučić, Jovan Trivunović i Emir Abazović, dok su protiv Gvajane golove postigli Lazar Skoko i dvostruki strijelac Dorian Haler Spahić.

Bh. reprezentativci potom su bez primljenog pogotka savladali Mauricijus rezultatom 3:0. Strijelci su bili Đorđe Lučić, Dorian Haler Spahić i Džan Suljević.

Najubjedljiviju pobjedu mladi fudbaleri BiH ostvarili su u posljednjem kolu grupne faze, kada su Brunej savladali rezultatom 10:1. Četiri gola postigao je Jovan Trivunović, dva Džan Suljević, dok su po jedan pogodak dodali Đorđe Lučić, Leon Hadžidedić, Patrik Vrljić i Lazar Skoko.

Mladi Zmajevi nastavljaju takmičenje među 32 najbolje selekcije

Sa pet pobjeda i ukupno 25 postignutih pogodaka, reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je prvo mjesto u grupi i osigurala nastup u eliminacionoj fazi takmičenja.

Prvo izdanje FIFA World Cup & Festivala održava se od 24. do 30. oktobra u Azerbejdžanu, uz učešće približno 190 reprezentacija iz različitih dijelova svijeta.

Utakmice se igraju u formatu s osam igrača po ekipi, a svaki susret traje dva poluvremena po 20 minuta.

Pred izabranicima Asmira Avdukića sada su utakmice nokaut-faze, u kojoj će pokušati nastaviti uspješan niz iz grupnog dijela turnira.