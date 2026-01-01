Poskupljuju li cigarete u BiH? Od danas veće akcize

Jasmina Ibrahimović
Cigareta, zabranjeno pušenje, cigarete, gdje još zakon dopušta cigaretu
Cigareta, zabranjeno pušenje

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopćila je da je Upravni odbor ove institucije usvojio odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2026. godinu, koja se primjenjuje od 1. januara 2026.

Prema odluci Upravnog odbora Uprava za indirektno oporezivanje BiH, minimalna akciza na hiljadu komada cigareta u 2026. godini iznosi 188,50 KM, odnosno 3,77 KM po pakovanju od 20 cigareta. U odnosu na 2025. godinu, kada je minimalna akciza iznosila 179 KM po hiljadu komada, odnosno 3,58 KM po pakovanju, riječ je o povećanju od 9,50 KM ili 5,30 posto.

Specifična akciza na cigarete ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM po pakovanju od 20 cigareta. Istovremeno, akciza na duhan za pušenje utvrđena je u visini od 80 posto minimalne akcize na cigarete i u 2026. godini iznosit će 150,80 KM po kilogramu. Tokom 2025. godine ona je iznosila 143,20 KM, što znači da je došlo do povećanja od 7,60 KM, također za 5,30 posto.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da će usvojena odluka biti objavljena na njihovoj zvaničnoj internet stranici, gdje će proizvođači i distributeri imati dostupna detaljna uputstva o obavezama i rokovima za dostavljanje popisnih listi koje se odnose na zalihe akciznih proizvoda, kao i informacije u vezi s eventualnim formiranjem novih maloprodajnih cijena.

Na osnovu dosadašnje prakse, gotovo je izvjesno da će povećanje akciza rezultirati i rastom cijena cigareta i duhana na tržištu Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine. Stopa je ostala nepromijenjena i iznosi 12 posto.

