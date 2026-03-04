Porasle cijene goriva u FBiH: Dizel skuplji za 0,06 KM, benzin za 0,02 KM po litru

Cijene goriva u Federaciji BiH ponovo su korigovane, a prema podacima Federalnog ministarstva trgovine prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 od 4. marta porasla je za 0,02 KM po litru u odnosu na dan ranije, dok je dizel skuplji za 0,06 KM po litru.

Iz Ministarstva navode da benzinske pumpe redovno dostavljaju obavještenja o promjenama cijena i marži putem propisanih obrazaca, u skladu s uputstvom o načinu, sadržaju i rokovima dostave tih podataka, kako bi se omogućilo evidentiranje i praćenje kretanja cijena na tržištu.

U periodu od 28. februara do 4. marta ove godine dostavljeno je ukupno više od hiljadu obrazaca o promjeni cijena, od čega se 829 odnosi na dizel, dok se 400 odnosi na premium bezolovni benzin 95.

Federalno ministarstvo trgovine ističe da svakodnevno prati kretanje cijena na međunarodnom i domaćem tržištu, te analizira obavještenja o promjenama koje dostavljaju distributeri naftnih derivata.

Podsjećaju da je i dalje na snazi odluka Vlade Federacije BiH o ograničenju marži na naftne derivate, prema kojoj maksimalna marža u maloprodaji može iznositi 0,25 KM po litru, dok je za veleprodaju ograničena na 0,06 KM po litru.

Iz Ministarstva navode da su u stalnoj saradnji s nadležnim inspekcijskim organima, te da izvještaji s terena pokazuju kako većina distributera poštuje propisana ograničenja.

Naglašavaju i da trenutno nema razloga za zabrinutost niti za stvaranje panike na tržištu, te poručuju da će Ministarstvo nastaviti kontinuirano pratiti stanje i informisati javnost o eventualnim promjenama.

Građanima je i dalje dostupna besplatna mobilna aplikacija „FMT FBiH oil info“, koju je Ministarstvo instaliralo još u junu 2019. godine, a koja omogućava pregled maloprodajnih cijena goriva na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.

Aplikacija, koja je dostupna na Google Play i App Store platformama, omogućava i prijavu eventualnih nepravilnosti na benzinskim pumpama, čime se, kako navode iz Ministarstva, olakšava njihovo brže otklanjanje.