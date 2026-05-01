Prvi maj i roštilj u prirodi: Oprezno s vatrom tokom praznika

Prvi maj u Bosni i Hercegovini mnogi građani tradicionalno provode u prirodi, na izletištima, pored rijeka ili u vikendicama, najčešće uz roštilj i druženje s porodicom i prijateljima.

Međutim, topliji dani i boravak na otvorenom povećavaju rizik od požara. Vatrogasci već početkom proljeća bilježe veći broj intervencija, najčešće zbog nekontrolisanog paljenja korova, neugašenog žara ili vatre ostavljene nakon roštiljanja.

Prema procjenama službi civilne zaštite i vatrogasaca, većina požara u prirodi nastaje zbog ljudske nepažnje. Jedan odbačen opušak, iskra ili žar koji tinja ispod pepela mogu biti dovoljni da se vatra proširi, posebno ako je trava suha, a vjetar pojačan.

Zbog toga se građanima savjetuje da vatru pale samo na mjestima predviđenim za to, da je ne ostavljaju bez nadzora i da nakon roštiljanja ložište temeljito ugase. Žar je najbolje obilno politi vodom i promiješati pepeo kako bi se rashladili svi slojevi. Ako vode nema, može se koristiti zemlja, ali ložište se ne smije napuštati dok potpuno ne bude hladno.

Vatru ne treba paliti ispod drveća, u blizini grmlja ili na mjestima gdje se plamen lako može proširiti. Poseban oprez potreban je tokom vjetrovitog vremena.

Ukoliko građani primijete dim ili plamen u blizini izletišta, potrebno je odmah pozvati vatrogasce, jer brza reakcija može spriječiti veću štetu.