Zašto se obilježava Prvi maj i kako je nastao Praznik rada?

Prvi maj, Međunarodni praznik rada, obilježava se više od jednog stoljeća kao podsjetnik na borbu radnika za dostojanstvene uslove rada, kraće radno vrijeme i veća prava.

Iako se danas u mnogim zemljama veže za neradni dan, okupljanja i odlazak u prirodu, njegovo porijeklo povezano je s radničkim protestima u Chicagu 1886. godine.

Krajem 19. stoljeća radnici u Sjedinjenim Američkim Državama često su radili i do 16 sati dnevno, u teškim i nesigurnim uslovima. Sindikati su tada pokrenuli borbu za osmosatno radno vrijeme, a 1. maj 1886. godine određen je kao datum početka velike radničke akcije. U štrajkovima širom SAD-a učestvovale su stotine hiljada radnika, dok je Chicago postao središte protesta.

Događaji su kulminirali na trgu Haymarket, gdje je nakon sukoba demonstranata i policije bačena bomba. Poginuli su policajci i civili, a više radničkih aktivista kasnije je uhapšeno i osuđeno. Ti događaji postali su simbol radničke borbe, a 1889. godine Druga internacionala proglasila je 1. maj Međunarodnim danom radnika.

Zanimljivo je da Sjedinjene Američke Države, iako je historija praznika vezana upravo za američke radnike, ne obilježavaju 1. maj kao Praznik rada. U SAD-u se Labor Day slavi prvog ponedjeljka u septembru.

U Bosni i Hercegovini prve prvomajske demonstracije održane su 1906. godine, dok je nakon Drugog svjetskog rata ovaj datum dobio posebno mjesto u javnom i društvenom životu. Danas se u BiH i zemljama regije Prvi maj obilježava kao praznik rada, ali i kao dan koji mnogi provode na izletištima, uz tradicionalni prvomajski uranak.