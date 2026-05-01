Trebate obaviti hitnu kupovinu? Evo koji marketi rade za Prvi maj

Marketi i radno vrijeme: Ako ste već započeli pripreme za prvomajski odmor, zapalili roštilj ili se spremate za druženje s porodicom i prijateljima, moguće je da ste u posljednjem trenutku primijetili da vam nedostaje poneka namirnica.

Bilo da je riječ o soli, šećeru, kafi, dodatnom mesu, piću ili nekoj drugoj sitnici bez koje praznična trpeza ne može proći, korisno je znati koji marketi danas rade i do kada su otvoreni.

U nastavku donosimo pregled radnog vremena marketa na području Tuzlanskog kantona tokom prazničnih dana.

Bingo marketi danas rade na više lokacija u Tuzlanskom kantonu. Dva se mogu pronaći u Tuzli i to na adresama Armije BIH br.11 (Minimarket Skojevska) koji radi 00:00 – 24:00 prema podacima na zvaničnoj webstranici ovog trgovinskog lanca.

Također, svoju kupovinu možete obaviti i u Dragstoru Partizan koji se nalazi na adresi II Tuzlanske brigade br.7 i također radi 24 sata.

Ukoliko gravitirate prema Srebreniku, svoju kupovinu možete obaviti i u Dragstoru Srebrenik na adresi Maršala Tita 40 u bilo kojem vremenu.

Kada je riječ o Belamionix marketima, pojedine poslovnice će biti na usluzi građanima tokom prvomajskih praznika.

Dragstor Belamionix Tojšići će raditi 24 sata odnosno u svom redovnom radnom vremenu i građanima će biti na usluzi za bilo kakve kupovine. Svoju kupovinu ovdje mogu obaviti građani koji gravitiraju prema Kalesiji, odnosno oni koji žive na relaciji Živinice – Tuzla – Kalesija i u obližnim mjestima.

Ako se nalazite u blizini Ugljevika, Lopara, Čelića ili Teočaka, svoju kupovinu možete obaviti u Bingo Hipermarketu ili Minimarketu Ugljevik na adresama Ugljevik 41 ili Ćirila i Metodija 38A u periodu do 15:00 sati.

Ako se nalazite u blizini Odžaka, Šamca ili ste jednostavno krenuli na odmor u Hrvatsku preko sjevernih granica, kupovinu do 12:00 sati možete obaviti i u Hipermarketu Šamac na adresi Njegoševa bb.