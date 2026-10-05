Od BCC-a prema Miladijama danas izmijenjen režim saobraćaja

RTV SLON
Znak Stop
Foto: Ilustracija

Izmijenjen režim saobraćaja na Južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli počinje danas, na dionici od područja Bingo City Centra prema Miladijama, zbog sanacije i asfaltiranja kolovoza.

Tokom radova jedna strana saobraćajnice bit će zatvorena, dok će se vozila preusmjeravati na drugu kolovoznu traku kojom će se saobraćaj odvijati u oba smjera.

Radovi se izvode u dijelu Ulice Mitra Trifunovića Uče, od objekta Bingo City Centra do spajanja sa Ulicom Husinskih rudara, a investitor je JP Ceste Federacije BiH.

Izmijenjen režim saobraćaja od BCC-a prema Miladijama

Na potezu od raskrsnice kod BKC-a, gdje se ukrštaju ulice Bosne Srebrene, Mije Keroševića Guje i Mitra Trifunovića Uče, desna kolovozna traka gledano iz pravca Ulice Bosne Srebrene bit će potpuno zatvorena do raskrsnice sa Ulicom Husinskih rudara.

Vozila će biti preusmjerena na drugu kolovoznu traku, kojom će se saobraćaj odvijati u oba smjera. Privremeni dvosmjerni režim bit će uspostavljen na dionici dugoj približno jedan kilometar.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije na ovom dijelu Južne gradske saobraćajnice.

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