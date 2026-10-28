Završena gradnja 20 kilometara autoputa od Zenice do Žepča, uskoro otvorenje za saobraćaj

Autoput od Zenice do Žepča, u dužini od približno 20 kilometara, danas je zvanično završen, a nove dionice Koridora 5C trebale bi biti puštene u saobraćaj narednih dana.

Njihovim otvaranjem vozačima će biti omogućeno putovanje autoputem od Bradine do Žepča bez izlaska na magistralnu cestu.

Završetak radova ozvaničen je na svečanosti ispred tunela Zenica, kojoj su prisustvovali predstavnici federalnih vlasti, JP Autoceste FBiH i međunarodnih finansijskih institucija.

Novu cestovnu cjelinu čine poddionice Vraca – Ponirak, Ponirak – Vranduk i Vranduk – Nemila, koje se povezuju s ranije izgrađenom dionicom Nemila – Poprikuše.

Riječ je o jednom od građevinski najzahtjevnijih dijelova Koridora 5C, koji prolazi kroz kanjon rijeke Bosne i obuhvata više tunela, mostova i vijadukata.

Dva velika tunela i brojni mostovi na novom dijelu Koridora 5C

Među najznačajnijim objektima nalazi se tunel Zenica, koji zauzima više od 90 posto poddionice Ponirak – Vraca, duge 2,65 kilometara.

Na trasi Vranduk – Ponirak, dugoj 5,3 kilometra, izgrađeni su mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2, dužine 390 i 340 metara, te tunel Vranduk dug 400 metara. Ovaj dio autoputa obuhvata i tri vijadukta ukupne dužine 300 metara.

Poddionica Vranduk – Nemila duga je 5,67 kilometara, a zbog konfiguracije terena zahtijevala je izgradnju vijadukata, podvožnjaka i dodatnih objekata na izmještenoj magistralnoj cesti.

Na ranije završenoj dionici Nemila – Poprikuše nalazi se tunel Golubinja, dug 3.659 metara, koji predstavlja najduži tunel na Koridoru 5C.

Izgradnju pratila višegodišnja kašnjenja i problemi s finansiranjem

Gradnja dijela autoputa od Zenice prema Žepču počela je prije nekoliko godina, ali su radove pratili brojni zastoji i produžavanja ugovorenih rokova.

Prvi ugovori za pojedine poddionice potpisani su još 2019. godine, a dio radova trebao je biti završen tokom 2021. godine.

Na poddionici Vranduk – Ponirak radovi su bili obustavljeni u julu 2023. godine zbog potrebe za izmjenama projektne dokumentacije i dodatnom analizom troškova. Nastavljeni su početkom 2024. godine, nakon potpisivanja aneksa ugovora.

Dodatne poteškoće pojavile su se u martu 2026. godine, kada je Evropska investicijska banka obustavila isplatu kreditnih sredstava zbog istrage o mogućim nepravilnostima na Koridoru 5C.

To je izazvalo probleme u finansiranju radova i izmirivanju obaveza prema izvođačima.

Od Bradine do Žepča bez silaska s autoputa

Direktor JP Autoceste FBiH Denis Lasić istakao je na svečanosti da završetak ove trase predstavlja značajan korak u povezivanju gradova, općina i privrednih područja s evropskom cestovnom mrežom.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca pozvao je domaće vlasti da ubrzaju provođenje reformi, osiguraju transparentnost javnih nabavki i iskoriste raspoloživa evropska sredstva za infrastrukturne projekte.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić naglasila je da završetak Koridora 5C mora ostati prioritet budućih vlada, uz poštivanje pravila finansiranja i transparentnosti.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ocijenio je da je završetak novih dionica značajan uspjeh, posebno nakon finansijskih i tehničkih problema koji su pratili gradnju.

Puštanjem u saobraćaj novih 20 kilometara autoputa vozači će izbjeći dio magistralne ceste M17 kroz područje Vranduka, poznat po usporenom saobraćaju i čestim gužvama.

Otvaranje za vozila očekuje se nakon završetka preostalih procedura, a tačan termin početka saobraćaja još nije objavljen.