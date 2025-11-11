Lakić: Fokus je na ubrzanju projekta Južne interkonekcije

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je radni sastanak s rukovodstvom BH-Gasa s ciljem sagledavanja trenutnog stanja i definiranja narednih koraka u pripremnoj fazi realizacije projekta Južna interkonekcija. Sastanak je uslijedio nakon nedavne posjete ministra Grčkoj i razgovora s visokim američkim dužnosnicima o energetskim prioritetima Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka je istaknuto da projekat Južne interkonekcije ostaje najvažniji strateški prioritet Federacije BiH, budući da predstavlja ključni korak ka dugoročnoj energetskoj sigurnosti zemlje, diversifikaciji izvora snabdijevanja prirodnim gasom te stabilnijem razvoju privrede i domaćinstava.

Potvrđeno je i da Sjedinjene Američke Države ostaju snažan i pouzdan partner Bosni i Hercegovini u ovom procesu. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nastavit će blisku saradnju sa svim partnerima i institucijama kako bi se projekt realizirao u planiranim rokovima i u interesu građana.