Lakić: Fokus je na ubrzanju projekta Južne interkonekcije

Nedžida Sprečaković
Vedran Lakić
Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. 

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je radni sastanak s rukovodstvom BH-Gasa s ciljem sagledavanja trenutnog stanja i definiranja narednih koraka u pripremnoj fazi realizacije projekta Južna interkonekcija. Sastanak je uslijedio nakon nedavne posjete ministra Grčkoj i razgovora s visokim američkim dužnosnicima o energetskim prioritetima Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka je istaknuto da projekat Južne interkonekcije ostaje najvažniji strateški prioritet Federacije BiH, budući da predstavlja ključni korak ka dugoročnoj energetskoj sigurnosti zemlje, diversifikaciji izvora snabdijevanja prirodnim gasom te stabilnijem razvoju privrede i domaćinstava.

Potvrđeno je i da Sjedinjene Američke Države ostaju snažan i pouzdan partner Bosni i Hercegovini u ovom procesu. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nastavit će blisku saradnju sa svim partnerima i institucijama kako bi se projekt realizirao u planiranim rokovima i u interesu građana.

pročitajte i ovo

Politika

Lakić: Izgradnja Južne interkonekcije ključ energetske nezavisnosti FBiH

BiH

Lakić: Moramo se politički uozbiljiti i hitno pokrenuti Južnu gasnu interkonekciju

Vijesti

Lakić: Svako odgađanje novog zakona može imati katastrofalne posljedice po privredu

Istaknuto

Vlada FBiH izdvojila blizu 3,5 miliona KM za uvezivanje staža; Lakić:...

Vijesti

Lakić s upravom BH-Gasa: Energetska stabilnost prioritet, rezultati to potvrđuju

Vijesti

Lakić danas u Mostaru: Zakon o gasu i novi pravci snabdijevanja...

Vijesti

Novi sistem vodosnabdijevanja u Gradačcu

Vijesti

Evo zašto bh građani po lijekove idu u Srbiju

Vijesti

Zbog radova Čaršijska česma u Tuzli privremeno van funkcije

Vijesti

Rebalans budžeta TK: Osigurana sredstva za vodosnabdijevanje

Vijesti

Počinje preventiva deratizacija na području Tuzle

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]