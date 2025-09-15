Lakić s upravom BH-Gasa: Energetska stabilnost prioritet, rezultati to potvrđuju

BH-Gas je u prvih šest mjeseci 2025. godine ostvario sjajne rezultate u transportu prirodnog gasa i razvoju infrastrukture. U finansijskom segmentu, BH-Gas je ostvario dobit od 2,5 miliona KM, što je znatan rast u odnosu na plan i prethodnu godinu.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić kaže da ti rezultati potvrđuju da BH-Gas, uz podršku Vlade FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, nastavlja graditi siguran, pouzdan i moderan gasni sistem.

– Rezultati potvrđuju da smo na pravom putu kada je u pitanju razvoj energetske infrastrukture i unapređenje snabdijevanja prirodnim gasom, ali i kada je riječ o pripremi ključnih projekata koji će osigurati dugoročnu energetsku stabilnost u Federaciji BiH – istakao je Lakić.

Kroz gasni sistem prošlo je 98,94 miliona kubnih metara gasa, što je 11 posto više od planiranog i značajan rast u odnosu na prošlu godinu.

Otklonjeni su nedostaci na magistralnom gasovodu Zenica – Travnik, te su se stekli uslovi za dobivanje upotrebne dozvole.

Time se otvaraju mogućnosti za priključenje novih korisnika u tri općine Srednjobosanskog kantona Busovača, Vitez i Travnik, te Grada Novi Travnik. Očekuje se da će prvi korisnik, biti priključen tokom 2026. godine.

Uprava BH-Gasa, na čelu s Dževadom Bećirevićem i Edisom Bakovićem, pokazala je izvanrednu stručnost i posvećenost u vođenju Društva, što se posebno vidi u aktivnostima na priključenju novih korisnika u Kiseljaku čime se omogućava pouzdano snabdijevanje gasa za lokalno stanovništvo.

Po pitanju općine Kiseljak, u aprilu 2025. započela je izgradnja infrastrukture distributivnog gasovoda VIK Kiseljak, a priključenje na mrežu Brnjaci planirano je do kraja septembra ove godine.

BH-Gas je izdao i JP Zenicagasu energetsku i lokacijsku saglasnost za priključenje distributivnog gasovoda na transportni sistem čime su stvoreni svi preduslovi za realizaciju tog važnog projekta.

Iako se vode intenzivni razgovori i traže najbolja rješenja, realizacija za sada kasni zbog nedostatka usaglašenosti između Grada Zenice i ZE-DO Kantona.

U proces su aktivno uključeni Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Energoinvest, BH-Gas i Zenicagas, koji ostaju posvećeni pronalasku rješenja i pokretanju projekta od velikog značaja za građane Zenice.

BH-Gas je također aktivno radio na razvojnim projektima, uključujući Južnu, Zapadnu i Sjevernu interkonekciju BiH-Hrvatska, te pripremu infrastrukture za hidrogen (H2T), čime se dodatno jača regionalna energetska povezanost i sigurnost snabdijevanja.

Ovi rezultati potvrđuju da BH-Gas, uz podršku Vlade FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, nastavlja raditi na sigurnom transportu gasa i jačanju energetske infrastrukture, doprinoseći stabilnosti i razvoju Federacije BiH, saopćeno je iz Kabineta Lakića.