GIK Tuzla: Uspješan prijenos podataka sa 87,66 posto biračkih mjesta

Ali Huremović
GIK Tuzla: Uspješan prijenos podataka sa 87,66 posto biračkih mjesta

U Tuzli je nakon zatvaranja većine biračkih mjesta uspješno izvršena transmisija podataka sa 87,66 posto redovnih biračkih mjesta, saopćeno je večeras na press konferenciji Gradske izborne komisije Tuzla.

Na području Tuzle glasanje je organizovano na 154 redovna biračka mjesta, što znači da je uspješna transmisija podataka izvršena sa 135 biračkih mjesta. Uz redovna biračka mjesta, u gradu je bilo otvoreno i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, dok je bilo angažovano devet mobilnih timova.

Prema preliminarnim podacima GIK-a, izlaznost do 19 sati iznosila je 37,12 posto. Taj procenat još nije konačan jer na nekoliko biračkih mjesta glasanje nije bilo završeno do 19 sati.

Riječ je o biračkim mjestima na kojima je tokom jutra došlo do kašnjenja pri otvaranju, zbog tehničkih ili drugih problema, pa je vrijeme glasanja produženo za onoliko koliko je trajalo kašnjenje. Tokom jutra kašnjenja su bila evidentirana na 14 biračkih mjesta, od čega su na sedam razlog bili problemi sa skenerima, a na sedam brojanje glasačkih listića.

Zbog toga će konačna izlaznost u Tuzli biti poznata nakon što budu obrađeni podaci sa svih biračkih mjesta na kojima je glasanje produženo.

Tokom izbornog dana GIK Tuzla je zaprimio i prijave koje su se odnosile na lobiranje birača da glasaju za određene političke subjekte na područjima Simin Hana, Osnovne škole Kreka, Osnovne škole Miladije i Pazara. Prema informacijama iznesenim na press konferenciji, policija je nakon prijava izlazila na teren.

Ranije tokom dana iz GIK-a je potvrđeno da su nepravilnosti prijavljivane na području Simin Hana, Kreke i Miladija zbog lobiranja za određene političke subjekte, te da je policija postupala po tim prijavama.

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