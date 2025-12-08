Rekordna potrošnja resursa: Šest godina pojelo gotovo cijelo stoljeće

Globalna potrošnja materijala u posljednjim decenijama raste brže nego ikada, što pokazuju i najnoviji nalazi Circularity Gap Reporta 2024. Prema podacima, svijet je od 2016. do 2021. godine potrošio čak 75 posto materijala koje je čovječanstvo potrošilo tokom cijelog 20. stoljeća. To znači da je za samo šest godina potrošeno gotovo isto koliko i u prethodnih sto godina.

Istovremeno, cirkularna ekonomija postaje sve važnija tema, a broj rasprava, analiza i stručnih tekstova u posljednjih pet godina gotovo se utrostručio. Ipak, uprkos rastu svijesti, udio sekundarnih materijala u globalnoj ekonomiji pada. Cirkularnost je smanjena sa 9,1% u 2018. na samo 7,2% u 2023. godini, što predstavlja pad od 21 posto.

U istom periodu, svijet je potrošio preko 500 gigatona materijala, što je čak 28 posto sveukupne potrošnje čovječanstva od 1900. godine.

Ovi podaci ukazuju na ozbiljan globalni trend ubrzane potrošnje resursa, a poruka stručnjaka je jasna – svaki put kada svjesno odlučimo ne kupiti nešto što nam zaista ne treba, činimo mali, ali stvaran revolucionarni čin.