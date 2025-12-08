Rekordna potrošnja resursa: Šest godina pojelo gotovo cijelo stoljeće

Ali Huremović
Rekordna potrošnja resursa: Šest godina pojelo gotovo cijelo stoljeće

Globalna potrošnja materijala u posljednjim decenijama raste brže nego ikada, što pokazuju i najnoviji nalazi Circularity Gap Reporta 2024. Prema podacima, svijet je od 2016. do 2021. godine potrošio čak 75 posto materijala koje je čovječanstvo potrošilo tokom cijelog 20. stoljeća. To znači da je za samo šest godina potrošeno gotovo isto koliko i u prethodnih sto godina.

Istovremeno, cirkularna ekonomija postaje sve važnija tema, a broj rasprava, analiza i stručnih tekstova u posljednjih pet godina gotovo se utrostručio. Ipak, uprkos rastu svijesti, udio sekundarnih materijala u globalnoj ekonomiji pada. Cirkularnost je smanjena sa 9,1% u 2018. na samo 7,2% u 2023. godini, što predstavlja pad od 21 posto.

U istom periodu, svijet je potrošio preko 500 gigatona materijala, što je čak 28 posto sveukupne potrošnje čovječanstva od 1900. godine.

Ovi podaci ukazuju na ozbiljan globalni trend ubrzane potrošnje resursa, a poruka stručnjaka je jasna – svaki put kada svjesno odlučimo ne kupiti nešto što nam zaista ne treba, činimo mali, ali stvaran revolucionarni čin.

pročitajte i ovo

Magazin

Ovi kućni uređaji potajno dižu račun za struju više nego što...

Magazin

Evo kako da smanjite račune za struju uz ova četiri trika

Vijesti

Ovaj uređaj koji svi imamo u kući troši najviše struje

BiH

Ekonomska kriza u Njemačkoj prijeti bh. izvozu: Evo koji sektor je...

Vijesti

Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporava, ali javni dug najmanji u...

BiH

Žuljević: danas je inflacija deset puta manja i minimalna plata šest...

Vijesti

Košarac i Amidžić: Neprihvatljiva uslovljavanja u radu Vijeća ministara BiH

Tuzla i TK

Kargo centar i Slobodna zona na Aerodromu kao nova razvojna šansa TK

Vijesti

Krišto: Moramo raditi, a svako neka pokaže svoju političku volju i odgovornost

Istaknuto

Wizz Air otvara bazu u Tuzli

Tuzla i TK

NPUS Tuzla traži hitno razmatranje zakona o izmjenama i dopunama PIO/MIO u Parlamentu FBiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]