Ovi kućni uređaji potajno dižu račun za struju više nego što mislite

Preporučuju se pametni produžni kablovi koji se lako isključuju, kao i ručno isključivanje uređaja ili vađenje punjača iz utičnice kada se ne koriste, jer mnogi aparati troše energiju čak i kada su ugašeni.

U gotovo svakom domu postoje uređaji koji neprimjetno povećavaju potrošnju struje, a stručnjaci objašnjavaju koji su najčešći krivci i kako smanjiti račun.

Stari frižideri na prvom mjestu

Stari frižideri često su među najvećim potrošačima. Dilema treba li zadržati stari frižider ili ga zamijeniti novijim modelom najčešće se veže za troškove, ali ako vaš uređaj radi duže od petnaest godina, velika je vjerovatnoća da troši više nego što biste očekivali.

Stariji modeli znaju dostići i potrošnju od hiljadu kilovatsati godišnje, a uz to imaju slabiju izolaciju i istrošene kompresore. Energetski efikasni frižideri, posebno oni s oznakom Energy Star, mogu znatno umanjiti potrošnju.

Uređaji i punjači koji su stalno uključeni

U brojnim domovima nalaze se uređaji koji nastavljaju trošiti struju i kada su navodno ugašeni. Ovo nevidljivo curenje energije često se naziva fantomska ili vampirska potrošnja, a upravo taj skriveni gubitak čini dio računa koji mnogi ne znaju objasniti.

Među takvim potrošačima najčešće su televizori, igraće konzole, punjači za mobitele i laptope, kablovske kutije, streaming uređaji, kao i kuhinjski i kupaonski aparati poput mikrovalne, aparata za kafu, fena ili pegli za kosu.

Stručnjaci preporučuju korištenje pametnih produžnih kablova koji se mogu jednim pritiskom isključiti, kao i redovno vađenje punjača iz utičnice kada se ne koriste, što automatski smanjuje nepotrebnu potrošnju.

Bojleri, šporeti i pećnice kao tihi potrošači

Bojler je još jedan od uređaja koji može značajno povećati potrošnju, naročito ako je stalno uključen. Održavanje vode na visokoj zadanoj temperaturi troši mnogo energije, a prilagođavanje na oko četrdeset devet stepeni Celzijusa može donijeti vidljivu uštedu. Time se dobija dovoljno tople vode, ali se smanjuje opterećenje na sistem.

Šporeti i ugradbene pećnice, iako se ne koriste svakodnevno u svakom domu, troše veliku količinu energije svaki put kada rade.

Pećnica prosječno povlači između dva i dva i po kilovata na sat, što je više nego većina kuhinjskih aparata. Potrošnja dodatno raste ako se vrata pećnice stalno otvaraju ili ako uređaj nije dobro održavan.

Korištenje ventilatorskog programa, niže temperature pečenja i priprema više jela odjednom mogu primjetno smanjiti potrošnju, posebno u zimskom periodu kada se pećnica koristi mnogo češće.