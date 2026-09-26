Više od 70 škola u povratničkim sredinama dobilo opremu za pametne učionice

Više od 70 osnovnih škola u povratničkim sredinama dobilo je opremu za uspostavljanje i unapređenje „pametnih učionica“ kroz program podrške Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Cilj projekta je unaprijediti uslove za odvijanje nastave, omogućiti učenicima i nastavnom osoblju pristup savremenim tehnologijama te doprinijeti modernizaciji obrazovnog okruženja u povratničkim sredinama.

Iz Federalnog ministarstva navode da podrška školama predstavlja dio aktivnosti usmjerenih na unapređenje uslova života u povratničkim sredinama, uz ulaganja u infrastrukturu i druge oblasti.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar kazao je da ulaganje u obrazovanje ima važnu ulogu u održivosti povratka.

„Povratak nije samo pitanje izgradnje infrastrukture. Povratak znači stvaranje uslova u kojima će djeca imati jednake prilike za obrazovanje, razvoj i napredovanje, bez obzira na to gdje žive“, rekao je Dizdar.

Dodao je da je kroz projekat podržano više od 70 osnovnih škola, s ciljem da učenici u povratničkim mjestima imaju bolje uslove za obrazovanje i pristup savremenim tehnologijama.