Objavljena konačna lista učenika povratnika koji su ostvarili pravo na sufinansiranje troškova prevoza

RTV SLON
Javni poziv za finansiranje projekata povratka objavljen za period 2026. do 2028. godine

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je konačnu listu učenika srednjih škola povratnika koji su ostvarili pravo na dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova prevoza u školskoj 2025/2026. godini. Odluka je donesena na osnovu javnog poziva, a pravo na podršku ostvarilo je blizu 4.000 učenika iz različitih povratničkih zajednica širom Federacije BiH.

Ovom odlukom utvrđena je lista korisnika pomoći, a Ministarstvo navodi da su u postupku razmatranja prijava uzimani u obzir kriteriji definisani javnim pozivom. Riječ je o podršci koja ima za cilj olakšati troškove školovanja mladima u povratničkim sredinama, posebno onima koji svakodnevno putuju do svojih škola.

Konačna lista učenika koji ispunjavaju uslove za sufinansiranje troškova prevoza dostupna je u nastavku teksta.

Federalno ministarstvo poručuje da će isplata sredstava biti realizovana u skladu s planiranom dinamikom, te da će svi korisnici biti blagovremeno informisani o daljnjim koracima.

SPISAK MOŽETE POGLEDATI NA OVOM LINKU

