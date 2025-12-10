Objavljena konačna lista učenika povratnika koji su ostvarili pravo na sufinansiranje troškova prevoza

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je konačnu listu učenika srednjih škola povratnika koji su ostvarili pravo na dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova prevoza u školskoj 2025/2026. godini. Odluka je donesena na osnovu javnog poziva, a pravo na podršku ostvarilo je blizu 4.000 učenika iz različitih povratničkih zajednica širom Federacije BiH.

Ovom odlukom utvrđena je lista korisnika pomoći, a Ministarstvo navodi da su u postupku razmatranja prijava uzimani u obzir kriteriji definisani javnim pozivom. Riječ je o podršci koja ima za cilj olakšati troškove školovanja mladima u povratničkim sredinama, posebno onima koji svakodnevno putuju do svojih škola.

Konačna lista učenika koji ispunjavaju uslove za sufinansiranje troškova prevoza dostupna je u nastavku teksta.

Federalno ministarstvo poručuje da će isplata sredstava biti realizovana u skladu s planiranom dinamikom, te da će svi korisnici biti blagovremeno informisani o daljnjim koracima.

SPISAK MOŽETE POGLEDATI NA OVOM LINKU