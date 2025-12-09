Subvencije za boravak djece u vrtićima: Objavljena konačna rang lista korisnika

Objavljena je konačna rang lista korisnika sredstava s pozicije „Podrška mladima“ za 2025. godinu, namijenjenih subvencioniranju troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama. Rang lista obuhvata korisnike koji su ostvarili pravo na podršku u skladu s propisanim kriterijima.

Nadležna institucija obavještava korisnike da će dodjela pojedinačnih odluka biti upriličena u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Dodjela je zakazana za ponedjeljak, 15. decembar, s početkom u 10 sati.

Konačna rang lista korisnika je dostupna na ovom LINKU