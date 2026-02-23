Vijećnici GV Tuzla danas razmatraju povećanje cijena u vrtićima

Arnela Šiljković - Bojić
Cijene vrtića u Čeliću rastu, u Tuzli traže rješenje

Na dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća Tuzla naći će se prijedlog kojim bi se povećala participacija roditelja za boravak djece u vrtićima Javne ustanove JU Naše dijete Tuzla.

Vijećnici će razmatrati odluku o davanju prethodne saglasnosti na novu cijenu boravka, koju je predložio Upravni odbor ustanove, zajedno s jasno definisanim kriterijima za eventualno umanjenje troškova. Prema predloženim izmjenama, cijena cjelodnevnog programa iznosila bi 250 KM mjesečno, dok bi poludnevni boravak koštao 190 KM. Ukoliko prijedlog dobije potrebnu podršku, nove cijene bi se primjenjivale od narednog mjeseca.

Trenutna participacija roditelja iznosi 200 KM za cjelodnevni i 150 KM za poludnevni program. U pratećem materijalu navodi se i da su cijene u većini drugih predškolskih ustanova na području Tuzle više u odnosu na postojeće iznose u ovoj javnoj ustanovi.

Predviđeno je zadržavanje popusta od deset posto za porodice s dvoje ili više djece upisane u vrtiće ove ustanove, kao i precizno regulisani uslovi za umanjenje cijene u slučaju opravdanog odsustva djeteta.

O konačnoj odluci izjasnit će se vijećnici na sjednici.

