Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona najavilo je da će u petak, 12. decembra 2025. godine, biti potpisani ugovori s korisnicima grant sredstava namijenjenih podršci povratku.

Prva ceremonija potpisivanja zakazana je za 9:00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK, gdje će ugovore preuzeti korisnici koji su ispunili uslove Javnog poziva za subvencioniranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima s ciljem zapošljavanja povratnika i očuvanja postojećih radnih mjesta.

Istog dana, u 13:00 sati, biće potpisani i ugovori o stipendiranju učenika i studenata iz povratničkih općina i gradova u entitetu Republika Srpska. Riječ je o korisnicima koji su ostvarili pravo na stipendije putem dva javna poziva – jednog za uspješne redovne učenike srednjih škola, a drugog za uspješne redovne studente.

Ovim aktivnostima Ministarstvo nastavlja program podrške održivom povratku i unapređenju obrazovnih i radnih prilika za povratničku populaciju.