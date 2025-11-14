Vlada FBiH utvrdila listu pomoći poslodavcima za septembar

RTV SLON
Kolika je visina novčane naknade za nezaposlene u Federaciji BiH?

Vlada FBiH utvrdila je listu pomoći poslodavcima za septembar, nakon što je na telefonskoj sjednici usvojena odluka kojom se definiše raspodjela sredstava za očuvanje radnih mjesta u 2025. godini. Ova lista pomoći poslodavcima obuhvata privatne firme, obrte i druge samostalne djelatnosti kojima se omogućava podrška likvidnosti u periodu pojačanih ekonomskih pritisaka.

Odlukom je potvrđena ukupna vrijednost programa od 4.055.450 KM, namijenjena za 9.739 korisnika, dok je dodatnih 38.850 KM dodijeljeno za 104 poslodavca čiji su prigovori na augustovsku listu prihvaćeni. Uredbom je definisan model kojim se osigurava da pomoć stiže do onih koji ispunjavaju uvjete i da se zadrži postojeći broj zaposlenih u privatnom sektoru.

Konačna lista korisnika bit će objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Nakon objave, Union banka će u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija i resornim ministarstvom izvršiti prijenos sredstava na transakcijske račune korisnika.

U provođenju ove mjere učestvuju Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH i Union banka, svako u okviru svojih nadležnosti. Mjera je donesena radi realizacije Uredbe kojom se osigurava kontinuitet podrške poslodavcima tokom 2025. godine, uz naglasak na održivost i zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Listu firmi koje su dobile sredstva pogledajte na ovom Linku

pročitajte i ovo

BiH

Zakon o airsoftu FBiH: Poslanica Halilović traži jedinstvena pravila za cijelu...

Vijesti

Vlada Federacije BiH proglasila 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u...

BiH

Vlada FBiH odobrila smanjenje cijene prirodnog gasa za 1,63 posto

BiH

Pomozi.ba: Pomoć vrijedna 10 miliona KM za porodice pogođene poplavama

Istaknuto

U petak penzije i pomoć jednoj kategoriji penzionera

BiH

Rudnik Zenica mora djelovati, podrška ne može zamijeniti proizvodnju

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Vijesti

Nabavljena oprema za modernizaciju monitoringa zraka u FBiH

Vijesti

BiH među rijetkim državama u Evropi koje prepoznaju femicid u zakonu

Istaknuto

Zona toplifikacije Šići: Počinje postupak za uvođenje daljinskog grijanja

Tuzla i TK

U Tuzli identifikovani posmrtni ostaci pet žrtava proteklog rata bošnjačke nacionalnosti

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]