Vlada FBiH utvrdila listu pomoći poslodavcima za septembar

Vlada FBiH utvrdila je listu pomoći poslodavcima za septembar, nakon što je na telefonskoj sjednici usvojena odluka kojom se definiše raspodjela sredstava za očuvanje radnih mjesta u 2025. godini. Ova lista pomoći poslodavcima obuhvata privatne firme, obrte i druge samostalne djelatnosti kojima se omogućava podrška likvidnosti u periodu pojačanih ekonomskih pritisaka.

Odlukom je potvrđena ukupna vrijednost programa od 4.055.450 KM, namijenjena za 9.739 korisnika, dok je dodatnih 38.850 KM dodijeljeno za 104 poslodavca čiji su prigovori na augustovsku listu prihvaćeni. Uredbom je definisan model kojim se osigurava da pomoć stiže do onih koji ispunjavaju uvjete i da se zadrži postojeći broj zaposlenih u privatnom sektoru.

Konačna lista korisnika bit će objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Nakon objave, Union banka će u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija i resornim ministarstvom izvršiti prijenos sredstava na transakcijske račune korisnika.

U provođenju ove mjere učestvuju Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH i Union banka, svako u okviru svojih nadležnosti. Mjera je donesena radi realizacije Uredbe kojom se osigurava kontinuitet podrške poslodavcima tokom 2025. godine, uz naglasak na održivost i zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Listu firmi koje su dobile sredstva pogledajte na ovom Linku