Skoro 500 roditelja u TK dobilo subvencije za vrtiće, iduće godine prijave i za starije od 35 godina

Kenan iz Tuzle otac je dvoje djece. Oba djeteta pohađaju predškolsku ustanovu, što iziskuje troškove od više stotina maraka mjesečno. Dio mjesečnog troška sada će mu pokriti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, s obzirom da se Kenan prijavio na javni poziv za subvencioranje troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama.

„Iznos koji smo dobili biće djelimično zadovoljavajući za potrebe vrtića, jer imamo dvoje djece koja pohađaju vrtićke grupe. Ovaj program nam znači, jer na ovaj način Vlada pokazuje da brine o našoj omladini i o nama mladima, djelimično nas subvencioniše i nadam se da će ubuduće biti više ovakvih projekata kroz koje ćemo moći ostvariti svoje prava“, rekao je Kenan Sejranić, korisnik subvencije.

Ove godine subvenciju za boravak djece u vrtićima dobilo je više od 400 korisnika. Resorni ministar, Damir Gazdić, ističe da je cilj olakšati roditeljima balansiranje porodičnih i profesionalnih obaveza, te pokazati konkretnu brigu za mlade.

„Ono što je važno je da se na javni poziv prijavio veliki broj mladih ljudi. Sama činjenica da funkcionišemo po federalnom zakonu, gdje je dobna granica za programe mladih do 35 godina, pokazuje koliko je ovaj program relevantan. Moram istaći da je zaprimljen veliki broj prijava, i sada dodjeljujemo 468 odluka mladim roditeljima koji će u 2025. godini dobiti određenu subvenciju za jedno, dvoje ili eventualno troje djece“, rekao je Damir Gazdić, ministar kulture, sporta i mladih TK.

Ministar najavljuje da se program planira proširiti u narednoj godini, uz mogućnost ostvarivanja prava na subvenciju i za roditelje koji imaju više od 35 godina. Prethodnih godina je to bio uslov, s obzirom da po Zakonu kategoriju mladih spadaju osobe od 18 do 35 godina. U tom slučaju, sredstva bi dodjeljivalo drugo ministarstvo.

„Također, u 2026. planiramo izmijeniti programe. Kao što znate, već smo imali inicijative za proširenje broja programa, a postoji mogućnost da će nastavak ovih aktivnosti preuzeti drugo ministarstvo unutar Vlade Tuzlanskog kantona. U tom slučaju, subvencija će biti otvorena za sve kategorije stanovništva koje imaju djecu u predškolskim ustanovama“, rekao je Damir Gazdić, ministar kulture, sporta i mladih TK.

Cilj Ministarstva je da subvencije budu dostupne većem broju porodica, a u narednom periodu plan je razviti dodatne programe i inicijative koje će roditeljima još više olakšati troškove predškolskog obrazovanja i podržati odrastanje djece u sigurnom i kvalitetnom okruženju.