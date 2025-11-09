Završena sanacija šehidskih nišana u Memorijalnom centru Gornja Kalesija

U Memorijalnom centru Gornja Kalesija završeni su radovi na sanaciji šehidskih nišana, koje je finansiralo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Sanacijom je, kako je objavio federalni ministar Nerin Dizdar, očuvano sjećanje na heroje koji su dali svoje živote za slobodu domovine, ali i potvrđena trajna briga za mjesta koja svjedoče o hrabrosti i žrtvi šehida.

„Ovim projektom čuvamo dostojanstvo i sjećanje na one koji su dali sve za Bosnu i Hercegovinu“, poručio je ministar Dizdar.