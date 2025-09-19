Sastanak o podršci Memorijalnom centru Srebrenica

U Sarajevu je danas održan sastanak reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazovića, federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Nerina Dizdara i Emira Suljagića, direktora Memorijalnog centra Srebrenica.

Razgovarano je o nastavku podrške radu Memorijalnog centra i zajedničkom djelovanju Islamske zajednice, Federalne vlade i Memorijalnog centra na projektima koji doprinose očuvanju sjećanja na žrtve genocida, jačanju kulture pamćenja i poboljšanju života u povratničkim zajednicama.

Sagovornici su naglasili da je saradnja institucija i organizacija od ključne važnosti za održiv povratak, očuvanje identiteta i historijskog pamćenja, ali i za stvaranje perspektive mladih generacija u povratničkim sredinama.

Posebno je istaknuta uloga Memorijalnog centra kao institucije od državnog i međunarodnog značaja, te važnost njegove kontinuirane podrške od Islamske zajednice i Vlade Federacije BiH.

Na sastanku je potvrđena opredijeljenost za jačanje saradnje kroz projekte koji povezuju povratničke zajednice, vlast i Islamsku zajednicu, s ciljem osnaživanja povratnika, unapređenja infrastrukture i stvaranja boljih uslova za društveni i ekonomski razvoj u tim sredinama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.