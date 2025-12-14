Dizdar: Historijska obaveza Federacije je podrška Srebrenici i povratnicima širom BiH

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar poručio je u intervjuu za Fenu da je historijska obaveza institucija Federacije Bosne i Hercegovine da kontinuirano podržavaju Srebrenicu, podrinjsku regiju i povratnike u cijeloj zemlji, naglašavajući da se ulaganja planiraju realno, u skladu s finansijskim tokovima i zakonskim obavezama.

„Naša historijska obaveza je da podržimo Srebrenicu, čitavu podrinjsku regiju i povratnike u cijeloj Bosni i Hercegovini“, istakao je Dizdar, dodajući da ministarstvo ulaže u projekte koji direktno utiču na kvalitet života ljudi na terenu.

Govoreći o budžetu, ministar je naveo da očekuje da Nacrt budžeta Federacije za narednu godinu uskoro bude spreman, te da eventualna povećanja zavise od finansijskih tokova u 2026. godini. Dodao je da se naredne godine očekuje i implementacija fiskalizacije, što bi moglo otvoriti prostor za dodatna socijalna izdvajanja.

Usklađivanje minimalne plate, penzija i socijalnih davanja

Dizdar je podsjetio da su povećanja minimalne plate i penzija zakonska obaveza, te da ona imaju lančani efekat na druga socijalna davanja.

„Roditeljima i starateljima izdvajanja se vežu za minimalnu platu, pa je i to poraslo 80 posto na početku ove godine, zajedno s rastom minimalne plate na 1.000 KM“, rekao je Dizdar, dodajući da je i dječiji doplatak porastao sa 130 na skoro 200 KM po djetetu.

Izrazio je uvjerenje da će Vlada Federacije u narednoj godini nastojati osigurati i dodatno povećanje penzija, mimo redovnog usklađivanja.

Obnova kuća i jasni kriteriji za povratnike

Govoreći o obnovi kuća povratnika, Dizdar je naglasio da su kriteriji jasni i transparentni, a prioritet imaju najugroženije porodice.

„Oni ljudi koji budu imali najviše bodova po svim kriterijima bivaju najviše rangirani i imaju prioritet u realizaciji“, pojasnio je ministar.

Direktna podrška djeci i studentima povratnicima

Osvrnuvši se na sufinansiranje prijevoza učenika povratnika za školsku 2025/2026. godinu, Dizdar je naglasio da se sredstva uplaćuju direktno na račune porodica.

„Uplata 400 KM bit će potpuno transparentno, direktno uplaćena na račun tih porodica“, rekao je, ističući da je ovo prvi put da djeca povratnici u Federaciji ostvaruju ovakav vid podrške.

Najavio je i skorije raspisivanje javnog poziva za studente povratnike.

„Očekujemo da ćemo po studentu izdvojiti između 1.000 i 1.200 KM“, naveo je Dizdar.

Podrška zapošljavanju povratnika u cijeloj BiH

Ministar je podsjetio da je ministarstvo osiguralo sredstva za očuvanje radnih mjesta povratnika u oba entiteta, s većim iznosima u Republici Srpskoj.

„Svaki poslodavac koji zaposli povratnika ostvaruje ovo pravo, bez ikakve selekcije“, rekao je Dizdar, dodajući da je dio sredstava obavezan biti isplaćen direktno zaposlenom povratniku.

Sigurnost, pravna pomoć i infrastrukturni projekti

Govoreći o stanju u povratničkim sredinama, Dizdar je naveo da situacija varira, te da su u nekim krajevima, poput istočne Hercegovine, povratnici izloženi strahu i incidentima.

„Zbog toga smo u mandatu ove vlade uspostavili besplatnu pravnu pomoć povratnicima“, rekao je, podsjećajući da je kroz projekte vraćeno više od 1.000 dunuma nezakonito oduzete zemlje.

Najavio je i nastavak infrastrukturnih ulaganja, ističući da je Memorijalnom centru u Srebrenici osigurano više od 600.000 KM, između ostalog i za videonadzor.

„Postoji historijska obaveza prema Srebrenici i ljudima koji su preživjeli genocid“, naglasio je Dizdar.

Zatvaranje kolektivnih centara i saradnja s dijasporom

Ministar je najavio da će u narednim godinama biti zatvoreni svi kolektivni centri u Federaciji BiH, nakon što je pokrenut novi investicioni ciklus uz podršku Evropske investicijske banke.

Govoreći o saradnji s dijasporom, istakao je projekte podrške udruženjima u iseljeništvu i investicioni program koji omogućava ulaganja povratnika u BiH do 150.000 KM.

„To nije samo finansijski, nego i simbolički važno, jer pokazuje da se ljudi vraćaju i ponovo grade život u Bosni i Hercegovini“, poručio je Dizdar.