Javni poziv za finansiranje projekata povratka objavljen za period 2026. do 2028. godine

Javni poziv za finansiranje projekata povratka objavljen je za period 2026. do 2028. godine, a Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve nadležne subjekte da dostave projektne prijedloge usmjerene na razvoj povratničkih zajednica. Ovaj poziv baziran je na Zakonu o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji BiH i provodi se s ciljem unapređenja uslova za održivi povratak te pomoć lokalnim sredinama u kojima žive povratnici.

Poziv obuhvata finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od važnosti za širu društvenu zajednicu, kroz programe putne i komunalne infrastrukture, obrazovnih, sportskih, kulturnih i vjerskih objekata, kao i projekata u partnerstvu sa međuentitetskim zajednicama i organizacijama. Posebnu kategoriju čine projekti memorijalizacije i zaštite kulturnih dobara na područjima gdje su u periodu od 1992. do 1995. godine presudama međunarodnih sudova utvrđeni teški ratni zločini.

Naglašeno je da će prednost imati prijedlozi čija realizacija direktno doprinosi boljem kvalitetu života povratnika, posebno u opštinama i gradovima gdje je proces povratka i dalje osjetljiv i gdje su potrebe zajednice značajne. Pravo učešća imaju mjesne zajednice, jedinice lokalne samouprave, kantonalne institucije, vjerske zajednice, te nevladine i sportske organizacije koje djeluju u povratničkim sredinama.

Maksimalan iznos sufinansiranja jednog projekta iznosi do 500 hiljada maraka, dok nevladine i sportske organizacije mogu aplicirati do 100 hiljada maraka. Za projekte koji se odnose na podršku povratku na području Srebrenice predviđeni su iznosi do milion i po maraka. Ukupan godišnji iznos za projekte u jednoj općini ili gradu može dostići do tri miliona maraka.

Kandidati mogu podnijeti više prijava, a uz svaku je potrebno dostaviti zasebnu dokumentaciju koja uključuje obrasce prijave, potvrdu o registraciji i otvorenom računu, preporuku lokalne zajednice te predračun radova kada je primjenjivo. Dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena i ne starija od mjesec dana.

Javni poziv za finansiranje projekata povratka otvoren je za trogodišnji period, a podnošenje prijava odvija se kroz jasno definisanu proceduru koja osigurava da sredstva budu dodijeljena projektima od najvećeg značaja za lokalne sredine. Ministarstvo je posebno istaklo važnost spremnosti aplikanata na sufinansiranje, kao i dostavljanje projektno tehničke dokumentacije gdje ona postoji.

Svi detalji, uključujući obrasce i dodatne upute, dostupni su na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, dok se aplikacije i propratna dokumentacija podnose u skladu sa objavljenim pravilima i rokovima.