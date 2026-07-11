Lidl širi mrežu u BiH: Prodavnice planirane u čak 29 gradova

Njemački trgovački lanac Lidl intenzivira pripreme za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, a prema posljednjim informacijama mreža budućih prodavnica mogla bi obuhvatiti čak 29 gradova.

Među novim planiranim lokacijama nalaze se Prijedor, Cazin i još jedan objekat u Mostaru, dok su u međuvremenu potvrđeni projekti u Vitezu, Čapljini i sarajevskom naselju Koševo. Kompanija paralelno radi na izgradnji i pripremi objekata u brojnim gradovima širom zemlje.

Prema dostupnim informacijama, Hercegovina i Krajina imaju važnu ulogu u planiranom širenju, a očekuje se da će prvi Lidl marketi u Bosni i Hercegovini biti otvoreni tokom naredne godine. Tuzla za sada nije među potvrđenim lokacijama zbog neriješenog pitanja odgovarajućeg zemljišta za izgradnju objekta.