Zimski red letenja iz Tuzle donosi promjene: Evo na koje destinacije će putnici moći letjeti

Međunarodni aerodrom Tuzla od 25. oktobra prelazi na zimski red letenja, koji će biti na snazi do 27. marta 2027. godine. Iako će broj letova na pojedinim linijama biti smanjen u odnosu na ljetnu sezonu, putnicima će i tokom zimskih mjeseci biti dostupno više evropskih destinacija, prvenstveno zahvaljujući aviokompaniji Wizz Air.

Tuzlanski aerodrom u zimsku sezonu ulazi s većom ponudom letova nego prethodne godine, nakon što je Wizz Air ponovo uspostavio bazu i stacionirao drugi avion u Tuzli.

Ipak, zbog sezonskih promjena u potražnji očekuju se korekcije broja sedmičnih polazaka i termina letova na pojedinim destinacijama.

Gdje će se moći putovati iz Tuzle tokom zime?

Prema dosad dostupnim rasporedima aviokompanija, iz Tuzle će tokom zimske sezone biti dostupni letovi prema Berlinu, Bratislavi, Dortmundu, Frankfurt-Hahnu, Hamburgu, Maastrichtu, Malmeu i Memmingenu.

Ponuda će biti nešto drugačija u odnosu na ljetne mjesece. Linija za Pariz Beauvais bila je planirana do kraja augusta, dok Geteborg nije uvršten u zimski raspored.

Broj sedmičnih letova neće biti jednak na svim linijama, a moguće su i dodatne izmjene termina, zbog čega se putnicima preporučuje provjera rasporeda prije kupovine karata.

Šta je s letovima iz Tuzle za Istanbul?

Posebnu pažnju putnika privlači pitanje nastavka direktnih letova između Tuzle i Istanbula.

Aviokompanija AJet ranije je najavljivala mogućnost ponovnog uspostavljanja linije od 26. oktobra, nakon njenog privremenog povlačenja tokom ljetnog perioda.

Međutim, povratak ove aviokompanije još nije zvanično potvrđen za zimsku sezonu, pa nije poznato hoće li letovi biti realizovani prema ranijim najavama.

S druge strane, aviokompanija Pegasus trebala bi nastaviti održavati direktne letove između Tuzle i Istanbula, a njeni polasci navedeni su u dostupnom rasporedu za kraj oktobra.

Wizz Air ostaje glavni prijevoznik na Aerodromu Tuzla

Povratak baze Wizz Aira i dolazak drugog baznog aviona značajno su proširili ponudu Međunarodnog aerodroma Tuzla tokom 2026. godine.

U jednom dijelu ljetne sezone putnicima je bilo dostupno 15 redovnih destinacija, dok su ranije projekcije predviđale da bi aerodrom tokom godine mogao opslužiti približno 760.000 putnika.

Zimski red letenja donosi prilagođavanje broja operacija sezonskoj potražnji, ali uz zadržavanje direktnih veza s više evropskih gradova.

Kompletan zimski raspored još nije objavljen kao jedinstven dokument na zvaničnoj stranici Međunarodnog aerodroma Tuzla, zbog čega su moguće dodatne izmjene u ponudi i terminima letova.