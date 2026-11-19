Međunarodni aerodrom Tuzla ponovo je u fokusu javnosti nakon što je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas na svom Facebook profilu objavio video osvijetljene piste i prilazne svjetlosne signalizacije. Snimak iz zraka prikazuje nizove bijelih, crvenih i zelenih svjetala, a posebno je zanimljiv jer je riječ o aerodromskoj infrastrukturi na čiju se modernizaciju čekalo godinama.

Na noćnom snimku jasno se vide svjetlosne oznake duž piste i na prilazu aerodromu, koje imaju važnu ulogu u orijentaciji pilota tokom slijetanja. Osvijetljena pista iz ove perspektive pokazuje rezultate dosadašnjih ulaganja u svjetlosnu signalizaciju tuzlanske zračne luke.

Objava dolazi u periodu kada Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi snažan rast broja putnika, uz nastavak ulaganja u infrastrukturu i stvaranje boljih uslova za odvijanje avionskog saobraćaja.

Na svjetla se čekalo godinama, radove usporavali i imovinskopravni problemi

Modernizacija svjetlosne signalizacije jedan je od dugogodišnjih infrastrukturnih projekata Međunarodnog aerodroma Tuzla. Njegova realizacija bila je otežana brojnim preprekama, među kojima su bili neriješeni imovinskopravni odnosi i uklanjanje šume na prilazu pisti.

Ranije je bilo planirano postavljanje približno 900 metara prilazne rasvjete, ali je završetak dijela radova bio usporen zbog problema sa zemljištem. Rješavanje ovih pitanja omogućilo je nastavak modernizacije, dok je tokom 2025. godine realizirana i instalacija svjetala centralne linije piste.

U aprilu 2026. godine pokrenute su i aktivnosti na nabavci dodatnog sistema aerodromske rasvjete, vrijednog približno tri miliona KM.

Planirana ulaganja obuhvataju osvjetljavanje zone dodira aviona s pistom, kao i unapređenje prilazne svjetlosne signalizacije.

Ovi projekti dio su nastojanja da se poboljšaju tehnički uslovi za slijetanje aviona, posebno tokom magle i smanjene vidljivosti, što je godinama predstavljalo jedan od izazova za tuzlanski aerodrom.

Ipak, snimak koji je objavio premijer Halilagić nije sam po sebi potvrda da su svi planirani sistemi završeni i dobili odobrenja za operativnu upotrebu.

Međunarodni aerodrom Tuzla ima najveći rast broja putnika u BiH

Dok traje modernizacija aerodromske infrastrukture, Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi i značajan oporavak putničkog saobraćaja.

Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, koje su ovih dana prenijeli domaći mediji, tuzlanski aerodrom ostvario je najveći procentualni rast broja putnika među četiri međunarodna aerodroma u državi.

U periodu od januara do kraja oktobra 2026. godine kroz Međunarodni aerodrom Tuzla prošlo je 554.939 putnika, dok je u istom periodu prošle godine evidentirano 284.314 putnika. Riječ je o povećanju od 270.625 putnika, odnosno približno 95,2 posto.

Značajno je povećan i broj avionskih operacija. Tokom prvih deset mjeseci ove godine zabilježeno je 3.613 polijetanja i slijetanja, u poređenju s 1.692 operacije tokom istog perioda 2025. godine.

Prema zasebnoj statistici koju je objavio sam aerodrom, ukupan broj putnika za prvih deset mjeseci iznosio je približno 564.600, što je nešto više od podataka Direkcije za civilno zrakoplovstvo. Oba izvora, međutim, potvrđuju snažan rast putničkog saobraćaja.

Nova rasvjeta važna za sigurnost i pouzdanost letova

Unapređenje aerodromske rasvjete posebno je značajno zbog vremenskih uslova koji tokom jesenskih i zimskih mjeseci mogu otežati slijetanje aviona u Tuzlu.

Savremeni sistemi svjetlosne signalizacije omogućavaju pilotima bolju vizuelnu orijentaciju tokom prilaza pisti. U kombinaciji s odgovarajućim navigacijskim sistemima i potrebnim odobrenjima, mogu doprinijeti pouzdanijem odvijanju avionskog saobraćaja u otežanim vremenskim uslovima.

Za tuzlanski aerodrom to je važno i u kontekstu razvoja mreže aviolinija i povećanja broja putnika, jer smanjenje operativnih ograničenja može imati značajan utjecaj na redovnost letova.

Prema ranijim najavama uprave aerodroma, dodatna ulaganja u svjetla zone dodira i prilaznu rasvjetu trebala bi omogućiti daljnje unapređenje tehničkih kapaciteta. Direktor aerodroma Dževad Halilčević u augustu je najavio završetak postavljanja svjetala zone dodira do kraja 2026. godine.

Snimak koji je danas objavio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić prikazuje osvijetljenu pistu i prilaz Međunarodnom aerodromu Tuzla, dok zvanične informacije o završetku i operativnom statusu svih planiranih sistema još nisu potvrđene.