Albina Vicković
Fotografija: Facebook stranica Međunarodnog aerodroma Tuzla

Aerodrom Tuzla započeo je instalaciju rasvjete centralne linije, što označava novi korak u modernizaciji i povećanju sigurnosti zračnog saobraćaja.

 Aerodrom Tuzla započeo je instalaciju rasvjete centralne linije, čime je otpočela realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata planiranih za ovu godinu. Ovaj projekat predstavlja značajan iskorak u modernizaciji aerodromske infrastrukture i unapređenju sigurnosti zračnog saobraćaja.

Instalacija centralne rasvjete donosi viši nivo efikasnosti i sigurnosti pri polijetanju i slijetanju aviona, što je u skladu s međunarodnim standardima u oblasti civilnog zrakoplovstva. Radi se o projektu koji je dugo planiran i koji će, po završetku, dodatno učvrstiti reputaciju Međunarodnog aerodroma Tuzla kao pouzdane i perspektivne zračne luke u Bosni i Hercegovini.

Fotografija: Facebook stranica MAT

Iz aerodroma navode da je realizacija projekta rezultat višegodišnjeg strateškog planiranja, predanog rada i kontinuirane saradnje s nadležnim institucijama, te da se na taj način nastavlja kontinuitet ulaganja u modernizaciju i sigurnost.

Veliku podršku projektu pružila je Vlada Tuzlanskog kantona, koja kroz resorna ministarstva aktivno prati razvojne planove aerodroma. Zahvaljujući takvoj saradnji, Tuzla se sve više profilira kao važna zračna poveznica Bosne i Hercegovine sa zemljama regije i šireg evropskog prostora.

Iz Međunarodnog aerodroma Tuzla poručuju da će u narednom periodu nastaviti s realizacijom infrastrukturnih projekata koji imaju za cilj povećanje kapaciteta i unapređenje usluga za putnike, ali i osiguravanje stabilnog rasta zračnog saobraćaja.

Fotorafija: Facebook stranica Međunarodnog aerodroma Tuzla

„Zahvaljujemo svim partnerima, institucijama i uposlenicima koji svojim angažmanom i profesionalnošću doprinose ostvarivanju zajedničke vizije daljeg razvoja i modernizacije aerodroma“, poručili su iz Uprave aerodroma.

