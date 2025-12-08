Wizz Air otvara bazu u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Wizz Air, letovi, letenje, dijaspora, njemačka/ Nova destinacija iz Tuzle: Bratislava mijenja Beč od proljeća
Foto: Arhiva

Wizz Air baza Tuzla ponovo će biti otvorena u petak 12. decembra i na aerodromu već vlada posebna atmosfera zbog dolaska prvog baznog aviona iz Kölna. Nakon više od godinu dana pauze, povratak baze donosi osjećaj da Tuzla vraća dio energije i dinamike po kojoj je bila prepoznatljiva među putnicima iz cijele regije.

Dolazak aviona biće uvod u program koji uključuje obraćanja predstavnika aerodroma, avio kompanije i kantonalne vlade, a očekuje se da će upravo ti govori dati širu sliku o tome šta povratak Wizz Air baza Tuzla znači za redove letenja, dostupnost destinacija i buduće investicije. Na aerodromu ističu da je ovo jedan od trenutaka koji bi mogao označiti stabilniji period za aviopromet, pa se i među zaposlenima osjeća doza entuzijazma.

